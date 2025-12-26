Ξέσπασε η Ιουλία Καλλιμάνη για το επεισόδιο σε live εμφάνιση στην Κρήτη

Η Ιουλία Καλλιμάνη τοποθετήθηκε δημόσια για το περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της σε νυχτερινό κέντρο στην Κρήτη, όταν θαμώνας της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ενόχλησή της, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν δείχνουν σεβασμό και την αναγκάζουν να αντιδρά με τρόπο που δεν επιθυμεί. Όπως ανέφερε, ο σεβασμός οφείλει να είναι αμοιβαίος ανάμεσα σε καλλιτέχνες και κοινό.

printscreen Instragram

Το περιστατικό συνέβη ενώ βρισκόταν στην πίστα, με την τραγουδίστρια να διακόπτει προσωρινά το πρόγραμμα και να απευθύνεται στον συγκεκριμένο θαμώνα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της, όπως καταγράφεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα.