Κέιτ Χάντσον: Αυτός είναι ο λόγος που αρνείται να απαντήσει ή να στείλει email

Η Κέιτ Χάντσον αποκάλυψε ότι έχει ορκιστεί να μην χρησιμοποιεί πλέον καθόλου email, παραδεχόμενη ότι η συνεχής ροή μηνυμάτων «καταστρέφει» την ημέρα της, καθώς διαχειρίζεται μια από τις πιο πολυάσχολες φάσεις της καριέρας της.

Η 46χρονη υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, δήλωσε στο People ότι ο φόρτος εργασίας της έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχει βιώσει από τα είκοσί της χρόνια, λόγω της πρόσφατης πρεμιέρας της κωμικής σειράς «Running Point» στο Νέτφλιξ, και της επερχόμενης κυκλοφορίας της βιογραφικής της ταινίας «Song Sung Blue», η οποία κυκλοφόρησε χθες.

«Πρέπει να πω για τον εαυτό μου, προσωπικά, ότι αυτή είναι η πιο πολυάσχολη περίοδος που έχω περάσει από τα είκοσί μου. Ήταν μια πραγματικά ενδιαφέρουσα περίοδος» παραδέχθηκε.

«Η καινούργια μου συνήθεια είναι να λέω στον κόσμο, πολύ ειλικρινά, ότι μισώ το email. Δεν μου αρέσει, δεν θέλω να βλέπω χίλια emails την ημέρα. Μου χαλάει τη μέρα» δήλωσε και πρόσθεσε ότι όποιος περιμένει απάντηση μέσω email πιθανότατα θα απογοητευτεί.

«Αν πρόκειται να μου στείλεις ένα email και νομίζεις ότι θα το πάρω ή θα το διαβάσω, καλή τύχη!» είπε, εξηγώντας ότι θα προτιμούσε να μιλήσει στο τηλέφωνο.

«Αν έχεις πολλές επιχειρήσεις ή πολλά επαγγελματικά θέματα και παιδιά και σου στέλνουν emails το ένα μετά το άλλο...

Δεν μου αρέσει το γεγονός ότι επειδή έχεις email, αυτό σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο υποτίθεται ότι πρέπει να απαντήσεις».

Kαι λες, «Περίμενε, έχω 500 email και θα μου πάρει δύο μέρες για να απαντήσω σε όλα αυτά». Έτσι, τα email μου τελείωσαν. Δεν μπορώ - και ο δημιουργικός μου εγκέφαλος δεν μπορεί» ξεκαθάρισε.