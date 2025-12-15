Κέιτ Χάντσον: Η σχέση με τον πατέρα της αναθερμαίνεται, ύστερα από την δήλωση ότι είναι κακομαθημένη

Η Κέιτ Χάντσον αποκάλυψε ότι η σχέση με τον αποξενωμένο πατέρα της, Μπιλ, έχει αρχίσει να αναθερμαίνεται μετά από χρόνια τεταμένων σχέσεων μεταξύ εκείνης και του ροκ σταρ. Ο 76χρονος μουσικός, ο οποίος έχει αποκτήσει την 47χρονη Κέιτ και τον 49χρονο Όλιβερ με την πρώην σύζυγό του Γκόλντι Χόουν, άφησε τους πάντες άναυδους το 2018 με τους φρικιαστικούς - όπως τους χαρακτήρισαν πολλοί - ισχυρισμούς για την κόρη του - δηλώνοντας ότι ήταν «ένα κακομαθημένο παιδί που έχει κάνει απαίσια πράγματα».

Ο Μπιλ Χάντσον και η Γκόλντι Χόουν, ήταν παντρεμένοι από το 1976 έως το 1982, όμως όταν εκείνη παντρεύτηκε τον Κερτ Ράσελ το 1983, τα παιδιά της άρχισαν να θεωρούν τον ηθοποιό πατέρα τους - αποκαλώντας τον «μπαμπά». Μάλιστα τόσο η Κέιτ όσο και ο αδερφός της Όλιβερ, έχουν μιλήσει ειλικρινά και εξομολογήθηκαν ότι ένιωσαν εγκαταλελειμμένοι από τον Μπιλ ως παιδιά και πως θεωρούν τον Κερτ τον αληθινό τους πατέρα.

Επτά χρόνια μετά την κυκλοφορία του σοκαριστικού βιβλίου του Μπιλ που αποκάλυψε τα πάντα, σε μια συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα The Guardian η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι η σχέση με τον πατέρα της έχει αρχίσει να αναθερμαίνεται.

Στα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του 2018, 2 Versions: The Other Side of Fame & Family, ο Μπιλ ισχυρίστηκε ότι επικοινώνησε με την σταρ, ζητώντας της να επικοινωνήσει με τη γιαγιά της που πάσχει από Αλτσχάιμερ.

«Η Κέιτ δεν χρειάζεται να μου μιλήσει και δεν χρειάζεται να δώσει ούτε δεκάρα από τα εκατομμύρια της. Το μόνο που θέλω είναι να τηλεφωνήσει και να πει, "Γεια σου γιαγιά", πριν να είναι πολύ αργά... Έχω τηλεφωνήσει στην Κέιτ και της έχω στείλει μηνύματα, δεκάδες φορές παρακαλώντας την να βοηθήσει τη γιαγιά της, αλλά δεν μου έχει απαντήσει. Την Κέιτ την αγαπώ, αλλά νομίζω ότι υπήρξε καταστροφική μαζί μου και με τα αδέρφια της. Είναι κακομαθημένη στα μάτια μου... Έχει κάνει πράγματα που είναι απλά απαίσια» έγραφε μεταξύ άλλων ο πατέρας της.