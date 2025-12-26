Η τρυφερή φωτογραφία Ξαρχάκου- Σαΐα και τα δίδυμα με ασορτί πιτζάμες μπροστά στο στολισμένο δέντρο

Μια τρυφερή, μέσα στο πνεύμα των εορτών αλλά και σπάνια φωτογραφία μοιράστηκε η Ηρώ Σαΐα, μαζί με τον σύζυγό της, τον μεγάλο συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο και τα δυο τους παιδιά.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια ανάρτησε ανήμερα των Χριστουγέννων μια οικογενειακή φωτογραφία όπου με τον σύζυγό της και τα δίδυμα παιδιά τους ποζάρουν μπροστά από το στολισμένο δέντρο τους. Η λεπτομέρεια που έκανε τη διαφορά σε αυτό το σπάνιο κλικ είναι ότι σύσσωμη η οικογένεια φορούσε ασορτί καρό πιτζάμες.

«Χρόνια Πολλά. Με υγεία, αγάπη και τύχη. Και με Φως στις καρδιές μας !» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.



Όπως ήταν αναμενόμενο, πλήθος χρηστών του Instagram έσπευσε να τους ευχηθεί χρόνια πολλά και να περάσουν υπέροχες και ζεστές γιορτές.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Σταύρος Ξαρχάκος παντρεύτηκε με την Ηρώ Σαΐα το 2015 και αποτελεί τον τρίτο γάμο του συνθέτη. Τα δίδυμα παιδιά τους ήρθαν στη ζωή την 1η Νοεμβρίου 2016.