Σταύρος Ξαρχάκος: Ποιοι έδωσαν το «παρών» στη συναυλία του στο Ηρώδειο (φωτό)

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, πριν κλείσει για τρία χρόνια το Ηρώδειο, προσκάλεσε το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου το κοινό στο «Ταξίδι στο Φως» μία μεγαλειώδη συναυλία - γιορτή, με τραγούδια και ορχηστρικά του, μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και χαρά, μέσα από την οικουμενικότητα και το βάθος του έργου του.

φωτογραφία NDP

Στη συναυλία τραγούδησαν η Πίτσα Παπαδοπούλου η σπουδαία λαϊκή φωνή, o Δημήτρης Μπάσης με τον οποίο μαέστρος συνεργάζεται εδώ και χρόνια, η Ηρώ Σαΐα με τον βυζαντινό ήχο και ο Θοδωρής Βουτσικάκης με τη λυρική και αισθαντική του φωνή.

φωτογραφία NDP

Το «Ταξίδι στο Φως» είναι ένα συναρπαστικό μουσικό οδοιπορικό που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 με την εμβληματική φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο, ταξίδεψε σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας και παρουσιάζεται για δεύτερη και τελευταία φορά στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης όπου και ολοκληρώνεται.

φωτογραφία NDP

Τελευταία φορά

Στην παράσταση της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου είδαμε μεταξύ άλλων στις κερκίδες του Ηρωδείου τη Χάρις Αλεξίου με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, την Τζένη Μπαλατσινού με τον Βασίλη Κικίλια, τον Φοίβο Δεληβοριά με τη Βάσω Καβαλιεράτου και τον Μάριο Φραγκούλη με τη Λίνα Νικολακοπούλου.

φωτογραφία NDP

Μετά την ταχύτατη εξάντληση των εισιτηρίων της 8ης Σεπτεμβρίου, το «Ταξίδι στο Φως» επαναλαμβάνεται την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, οπότε και πέφτει η αυλαία αυτής της μεγαλειώδους παράστασης!