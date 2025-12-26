«Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος»: Η πινακίδα στην Times Square που άναψε φωτιές στα social media

Μια διαφημιστική πινακίδα στην καρδιά της Νέας Υόρκης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αναγραφόταν «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος», στο πλαίσιο καμπάνιας υπέρ της Γάζα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Dailymail.

Η Αμερικανο-Αραβική Επιτροπή κατά των Διακρίσεων (ADC) ανέλαβε την καμπάνια πριν τα Χριστούγεννα, με στόχο να ευαισθητοποιήσει για τα κοινά σημεία ανάμεσα σε Αραβες, Μουσουλμάνους και Χριστιανούς στις ΗΠΑ. Στην ίδια πινακίδα υπήρχε και απόσπασμα από το Κοράνι που αναφέρεται στη γέννηση του Ιησού, συνοδευόμενο από ευχές «Καλά Χριστούγεννα».

Έντονες αντιδράσεις από τους Νεοϋορκέζους

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, καθώς πολλοί χρήστες των social media υπογράμμισαν ότι ιστορικά ο Ιησούς ήταν Εβραίος και ότι η περιοχή ήταν γνωστή ως Ιουδαία κατά την εποχή εκείνη. Άλλοι επισκέπτες χαρακτήρισαν το μήνυμα διχαστικό, ενώ υπήρξαν και φωνές που υποστήριξαν ότι πρόκειται για προσπάθεια αλληλεγγύης και πολιτιστικής υπενθύμισης, τονίζοντας ότι «ο Ιησούς ανήκει σε όλους».

New Yorkers enraged over Times Square Christmas billboard that proclaims 'Jesus is Palestinian'

Both the Islamic and Christian faiths trace the lineage of their key figures back to the patriarch Abraham, or Ibrahim as he is known in Arabic

Judea - Palestine - or the Holy Land |… pic.twitter.com/lSfesUzsqP — Bhim Singh (@bhimnnkd) December 25, 2025

Ο επικεφαλής της οργάνωσης, Αντέμπ Αγιούμπ, τόνισε ότι η καμπάνια στοχεύει στο διάλογο και ότι το μήνυμα είναι ανοιχτό σε ερμηνείες, με έμφαση στις ομοιότητες και την ειρήνη ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες.