Βόρειο Ισραήλ: Μια γυναίκα και ένας άνδρας νεκροί μετά από επίθεση Παλαιστίνιου

Παλαιστίνιος σκότωσε έναν άνδρα και μία γυναίκα σήμερα στο βόρειο Ισραήλ πριν τραυματισθεί από πυρά, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών και η αστυνομία.

Ο δράστης της επίθεσης, «κάτοικος των εδαφών της Παλαιστινιακής Αρχής», έπεσε με αυτοκίνητο που οδηγούσε σε 68χρονο άνδρα στο Μπέιτ Σιν και στην συνέχεια μαχαίρωσε νεαρή γυναίκα στο Έιν Χαρόντ, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας.



Τα δύο θύματα της επίθεσης υπέκυψαν στα τραύματά τους.

