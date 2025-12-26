Πού βρίσκεται η Σομαλιλάνδη που πρώτος αναγνώρισε ο Νετανιάχου

Η Σομαλιλάνδη, η περιοχή που κήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σομαλία το 1991, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έγινε ο πρώτος ηγέτης που αναγνώρισε τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος.

Η σημαία της Σομαλιλάνδης

Η Σομαλιλάνδη βρίσκεται στη βόρεια Σομαλία, με πρωτεύουσα τη Χαργκέισα, και παρά το γεγονός ότι έχει δική της κυβέρνηση, στρατό και νόμισμα, κανένα άλλο κράτος δεν την αναγνωρίζει επίσημα διεθνώς. Συνορεύει με την Αιθιοπία από τα νότια και τα δυτικά, με το Τζιμπουτί από τα βορειοδυτικά και με τον Κόλπο του Άντεν στα βόρεια.

Google maps/ printscreen

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη σταθερότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Σομαλία και έχει προσπαθήσει να οικοδομήσει σχέσεις με χώρες της περιοχής και διεθνείς οργανισμούς.

Η αναγνώριση από τον Νετανιάχου θεωρείται σημαντικό πολιτικό βήμα για τη Σομαλιλάνδη, ανοίγοντας συζητήσεις για πιθανές διπλωματικές και οικονομικές συνεργασίες σε μια περιοχή που παραμένει στρατηγικά σημαντική για τη θάλασσα του Άντεν.