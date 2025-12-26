Καραμπόλα-φωτιά 50 αυτοκινήτων στην Ιαπωνία: Ένας νεκρός, 26 τραυματίες

Μια τεράστια καραμπόλα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) στον αυτοκινητόδρομο Kanetsu της Ιαπωνίας, όταν συγκρούστηκαν 50 οχήματα, ανάμεσά τους φορτηγά και επιβατικά. Η σύγκρουση προκάλεσε φωτιά και τεράστια σύννεφα μαύρου καπνού.

Ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι 26 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφεται η στιγμή της έκρηξης και η πυρκαγιά που ακολούθησε.

Οι αρχές απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο και στις δύο κατευθύνσεις για αρκετές ώρες, καθώς η έντονη χιονόπτωση δυσκόλευε την κυκλοφορία. Η Πυροσβεστική κατάφερε αργά το βράδυ να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.