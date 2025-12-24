Ο Τραμπ με τον Νετανιάχου «πιλοτάρουν» βομβαρδιστικό B-2: Το ΑΙ βίντεο με μήνυμα στο Ιράν

Για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ, το γεγονός που σημάδεψε περισσότερο την χρονιά που φτάνει στο τέλος της ήταν ο βομβαρδισμός των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, ακόμη κι αν η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αμερικανικά αεροσκάφη.



Αυτό που ελάχιστοι, ωστόσο, θα μπορούσαν να φανταστούν είναι πως θα εμφανιζόταν ένα πρόχειρα κατασκευασμένο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο θα έφερε μάλιστα «τη σφραγίδα» του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Στο σύντομο, μόλις έξι δευτερολέπτων, βίντεο, ο Νετανιάχου εμφανίζεται να «πιλοτάρει» ένα βομβαρδιστικό B-2, παρόμοιο με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατά των πυρηνικών υποδομών της Τεχεράνης, έχοντας στο πλευρό του τον Ντόναλντ Τραμπ. Και οι δύο φορούν μαύρα γυαλιά πιλότου, είναι ντυμένοι με κοστούμι και ένα ανεξήγητο αεράκι τούς… δροσίζει μέσα στο πιλοτήριο.

Το αεροσκάφος φαίνεται να πετά πάνω από μια έρημο με εγκαταστάσεις αδιευκρίνιστης χρήσης, οι οποίες παραπέμπουν ξεκάθαρα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Έξι μήνες μετά τον βομβαρδισμό των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, εν μέσω του πολέμου των 12 ημερών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, η Τεχεράνη βρίσκεται πρακτικά χωρίς ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα. Η επιχείρηση των αμερικανικών B-2 φαίνεται πως κατέστρεψε ολοκληρωτικά τις εγκαταστάσεις στο Φορντό, βαθιά μέσα στο βουνό, αφήνοντας το Ιράν χωρίς δυνατότητα στρατιωτικής απάντησης.