Στον Λευκό Οίκο στις 29 Δεκεμβρίου ο Νετανιάχου - Θα συζητήσουν με Τραμπ για τη Γάζα

Η δεύτερη «δύσκολη» φάση της εκεχειρίας στη Γάζα θα είναι το αντικείμενο της συνάντησης που θα έχουν στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός της χώρας θα γίνει δεκτός από τον Αμερικανό πρόεδρο στις 29 Δεκεμβρίου.

Η ανακοίνωση της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025 δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την προγραμματισμένη συνάντηση, την οποία οι δύο πλευρές είχαν ανακοινώσει διστακτικά την περασμένη εβδομάδα.

Αυτό συνέβη μια μέρα αφότου ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ανέμενε να συζητήσει τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα με τον Τραμπ, καθώς και τις «ευκαιρίες για ειρήνη» στην περιοχή.



«Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, θα συζητήσουν τα μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων.



Την Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το επίκεντρο της συνάντησης θα είναι ο τερματισμός της διακυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα και η διασφάλιση της εκπλήρωσης της «δέσμευσής» της στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, το οποίο προβλέπει την αποστρατιωτικοποίηση του θύλακα. Πρόσθεσε ότι η δεύτερη φάση της κατάπαυσης του πυρός θα είναι «πιο δύσκολη».



Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία

Όπως σημειώνει το Al Jazeera, παρά τις πάνω από 590 ισραηλινές παραβιάσεις, η εκεχειρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στη Γάζα έχει τηρηθεί ως επί το πλείστον από τις 10 Οκτωβρίου. Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 360 Παλαιστίνιους στον θύλακα από την έναρξη της εκεχειρίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε πάνω από 70.000.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας αφορούσε κυρίως την ανταλλαγή Ισραηλινών αιχμαλώτων και Παλαιστινίων που κρατούνταν από το Ισραήλ, καθώς και την αποχώρηση του Ισραήλ από τμήματα της Γάζας.

Η δεύτερη φάση της συμφωνίας θα αφορούσε τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, ένα βαθιά ακανθώδες ζήτημα που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άλυτο, με μόνο έναν αόριστο οδικό χάρτη των ΗΠΑ.

Απομένουν να καθοριστούν ζητήματα ηγεσίας, μελλοντικής παλαιστινιακής αυτοδιάθεσης και του ρόλου οποιασδήποτε διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης.

Η συνάντηση πραγματοποιείται επίσης καθώς ο Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις στον Νετανιάχου για να συνάψει μια νέα συμφωνία ασφαλείας με τη νεοσύστατη κυβέρνηση του Άχμεντ αλ-Σαράα στη Συρία.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να επιδιώξει «ισχυρό και αληθινό διάλογο» με τη Συρία.

Αυτό ακολούθησε επανειλημμένες εισβολές και αεροπορικές επιδρομές από το Ισραήλ, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό εκτροχίασαν τις συνομιλίες.

Οι ΗΠΑ παρέμειναν ο κύριος σύμμαχος του Ισραήλ καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, παρέχοντας διπλωματική υποστήριξη και δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια.