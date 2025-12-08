Μυστικές επαφές ΗΠΑ-Ισραήλ–Κατάρ στη Νέα Υόρκη

Μυστική τριμερής συνάντηση ανάμεσα σε αξιωματούχους των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Κατάρ πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, σε μια εξέλιξη που θεωρείται κρίσιμη για τις εύθραυστες σχέσεις των δύο χωρών μετά την κλιμάκωση της έντασης τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες διεθνών μέσων, στη συνάντηση συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, στελέχη της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Mossad καθώς και υψηλόβαθμος αξιωματούχος από το Κατάρ. Παρότι δεν δημοσιοποιήθηκαν επίσημα λεπτομέρειες, πηγές αναφέρουν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα άκρας διακριτικότητας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Επανεκκίνηση σχέσεων μετά από μήνες έντασης

Οι επαφές έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Ισραήλ και Κατάρ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις μεταξύ τους ισορροπίες, έπειτα από σοβαρή επιδείνωση των σχέσεων λόγω επιχειρησιακών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το Κατάρ, που έχει κατά καιρούς λειτουργήσει ως βασικός μεσολαβητής για ζητήματα που αφορούν τη Γάζα και τη διαμεσολάβηση με παλαιστινιακές οργανώσεις, επιδιώκει να διατηρήσει τον ρόλο του στην περιφερειακή διπλωματία. Για το Ισραήλ, η αποκατάσταση της επικοινωνίας με την Ντόχα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς το Κατάρ διαθέτει επιρροή σε δίκτυα και παράγοντες που συνδέονται άμεσα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Ο ρόλος της Ουάσιγκτον στις επαφές

Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να διαδραματίζουν ρόλο εγγυητή, επιχειρώντας να συγκρατήσουν την ένταση και να επανεκκινήσουν έναν δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να διασφαλίσει ότι ο συντονισμός μεταξύ συμμάχων της παραμένει σταθερός, ειδικά σε μια περίοδο όπου η πολιτική και στρατιωτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα.

Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, οι συζητήσεις εκτιμάται ότι επικεντρώθηκαν σε: μηχανισμούς αποτροπής νέων εντάσεων, την πορεία της συμφωνίας κατάπαυσης στη Γάζα και την εφαρμογή της, ζητήματα ασφαλείας που αφορούν τις δύο χώρες, καθώς και πιθανή διεύρυνση της συνεργασίας σε επίπεδο διπλωματικών διαύλων. Η μυστική συνάντηση θεωρείται από ειδικούς ως το πρώτο βήμα για μια πιο επίσημη διαδικασία εξομάλυνσης.

Αν οι συνομιλίες προχωρήσουν, δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέες επαφές, πιθανόν και σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο. Παράλληλα, η πορεία των εξελίξεων στη Γάζα θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των διπλωματικών προσπαθειών. Παρότι η συνάντηση δεν συνοδεύτηκε από δημόσιες ανακοινώσεις, το γεγονός ότι Ισραήλ και Κατάρ κάθισαν ξανά στο ίδιο τραπέζι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ αποτελεί ένδειξη πως τα δύο κράτη αναζητούν τρόπους να σταθεροποιήσουν τις σχέσεις τους. Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν αυτή η προσπάθεια θα εξελιχθεί σε πραγματική επαναπροσέγγιση ή αν θα μείνει μια διακριτική διπλωματική κίνηση χωρίς συνέχεια.