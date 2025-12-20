Νέες φωτιές ανάβει ο Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή: Ετοιμάζει νέα επίθεση στο Ιράν - Ενημερώνει Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχετικά με το ότι κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν συνιστά μια απειλή, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάληψη ταχείας δράσης, μετέδωσε σήμερα Σάββατο (20/12) το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν να επιτεθούν στο πυραυλικό πρόγραμμα ξανά, πρόσθεσε το NBC.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες.