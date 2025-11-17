Ζοχράν Μαμντάνι: «Πούτιν και Νετανιάχου θα συλληφθούν αν έρθουν στη Νέα Υόρκη»

Κατηγορηματικός σχετικά με το αν επιτρέπεται ή όχι η είσοδος στην Νέα Υόρκη ενώ σε όποιον εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης ήταν ο Ζόχραμ Μαμντάνι σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε.

Ο νέος δήμαρχος της πόλης ξεκαθάρισε πως σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και πως ακόμη και οι Βλαντιμίρ Πούτιν και Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συλληφθούν με αφορμή τις συνόδους κορυφής του ΟΗΕ που πραγματοποιούνται στην Νέα Υόρκη.

«Σέβομαι το Διεθνές Δίκαιο» είπε χαρακτηριστικά, ο Ζοχράν Μαμντάνι και προσθέτει πως «δεν θα επιτρέψω στον Πούτιν και τον Νετανιάχου να συμμετάσχουν στην επόμενη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη από τη στιγμή που εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης εναντίον τους από το Διεθνές Δικαστήριο».