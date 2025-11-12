Από «πάγωμα» ενοικίων μέχρι δωρεάν μεταφορές: Θα «δούλευε» το πρόγραμμα Μαμντάνι στην Ευρώπη

Η εκλογή του Ζοραν Μαμντάνι ως δημάρχου της Νέας Υόρκης αποτελεί αναμφίβολα σημείο τομή για την αμερικανική πολιτική σκηνή. Και αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό από την μεγάλη αναστάτωση που προκάλεσε όχι μόνο στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και σε δισεκατομμυριούχους που έδωσαν μεγάλα ποσά στην προσπάθειά τους να αποτρέψουν την εκλογή του.

Πώς «βλέπει» όμως η Ευρώπη την εκλογή Μαμντάνι; Λίγο μετά την εκλογή του, διάφορα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη γιόρτασαν την νίκη του, αντιμετωπίζοντάς τον ως πρότυπο για το τι θα μπορούσε να επιτευχθεί με το δικό τους πρόγραμμα. «Είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Βερολίνο: Όλοι θέλουμε προσιτά ενοίκια και μια καλή ζωή για τις οικογένειες και τους φίλους μας», έγραψε το γερμανικό Die Linke σε ανάρτηση στο X.

Zohran Mamdanis Sieg zeigt: Wenn wir uns mit klarem Fokus organisieren, können wir gewinnen! Das gilt auch für die Berliner Wahlen im kommenden Jahr. Egal ob New York oder Berlin: Wir alle wollen bezahlbare Mieten und ein gutes Leben für unsere Familien und Freunde! pic.twitter.com/BmssMGMc8Q — Die Linke (@dieLinke) November 5, 2025

Στη Γαλλία, η ηγέτιδα του κόμματος «La France Insoumise», Manon Aubrey, χαρακτήρισε τη νίκη του Μαμντάνι ως «μάθημα για την αριστερά παντού: δεν κερδίζουμε με την αποδυνάμωση του οικονομικού φιλελευθερισμού, αλλά με την σκληρή μάχη εναντίον του».

Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι που δεν βρίσκουν το πρόγραμμα του Μαμντάνι, το οποίο περιλαμβάνει πάγωμα των ενοικίων, δωρεάν πρόσβαση στα λεωφορεία και καθολική φροντίδα παιδιών, αριστερό και ριζοσπαστικό. Ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών μέσων δικτύωσης υποστήριξαν ότι πολλές από τις προτάσεις του υπάρχουν ήδη σε κάποια μορφή υπό κεντροαριστερές ή ακόμη και κεντροδεξιές κυβερνήσεις στην Ευρώπη. «Ο Μαμντάνι θα θεωρούνταν κεντροδεξιός στην Ευρώπη», ανέφερε ένας χρήστης του X σε μια ανάρτηση που έχει προβληθεί περισσότερες από 627.000 φορές.

Mamdani would be considered center-right in Europe https://t.co/g4hTU7Mg9S — Adam 📯 (@socdemAdam) November 6, 2025

Άλλοι περιέγραψαν τον Μαμντάνι ως «κανονικό αριστερό πολιτικό». Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Βερμπέεκ, Ολλανδό περιβαλλοντολόγο, «η φροντίδα του ενός για τον άλλον μέσω δημόσιων προγραμμάτων δεν είναι ριζοσπαστικός σοσιαλισμός. Είναι Τρίτη».

Το «μεγάλο» ερώτημα, όμως είναι αν το πολιτικό πρόγραμμα του Μαμντάνι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και να πετύχει στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρώπη είναι αρκετά ποικιλόμορφη, οπότε οποιαδήποτε σύγκριση είναι αναπόφευκτα κατά προσέγγιση. Παρακάτω είναι τρία από τα κύρια σημεία του προγράμματος Μαμντάνι σε σύγκριση με τι ισχύει στις ευρωπαϊκές χώρες.

Πάγωμα ενοικίων

Κλειδί στο πρόγραμμα του Μαμντάνι είναι το σχέδιό του να παγώσει τα ενοίκια σε σχεδόν 2 εκατομμύρια διαμερίσματα με σταθερά ενοίκια στη Νέα Υόρκη — μια πόλη που κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πόλεων με τα πιο ακριβά ενοίκια στον κόσμο. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η πολιτική αυτή θα βλάψει την προσφορά κατοικιών της πόλης. Παρόμοια μέτρα έχουν εφαρμοστεί και έχουν αποτύχει σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης.

Το 2020, το κρατικό κοινοβούλιο του Βερολίνου, που αποτελείτο από τους Σοσιαλδημοκράτες, την Αριστερά και τους Πράσινους, ψήφισε νόμο που έθετε όρια στα ενοίκια σε κάθε περιοχή και πάγωσε τις αυξήσεις των ενοικίων για περίοδο πέντε ετών. Ο νόμος ακυρώθηκε αργότερα από το ανώτατο δικαστήριο της Γερμανίας, το οποίο τον έκρινε αντισυνταγματικό. Οι κάτοικοι του Βερολίνου εξακολουθούν να προστατεύονται από το «Mietpreisbremse» — έναν νόμο που περιορίζει τα ενοίκια για τα νεοενοικιαζόμενα διαμερίσματα στο 10% πάνω από το συγκριτικό ενοίκιο της περιοχής, αν και οι ομάδες που αγωνίζονται για την κατάργησή του υποστηρίζουν ότι παρακάμπτεται εύκολα και είναι επιρρεπής σε κατάχρηση.

Άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν επίσης προσπαθήσει να περιορίσουν τα ενοίκια. Στο Παρίσι, ένας νόμος για τον έλεγχο των ενοικίων του 2019, ο οποίος αργότερα επεκτάθηκε στο Μονπελιέ, τη Λιλ και άλλες πόλεις, επέβαλε όρια στην τιμή των ενοικίων σε περιοχές με υπερβολικά υψηλά ενοίκια.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η κυβέρνηση των Εργατικών εισήγαγε τον Νόμο για τα Δικαιώματα των Ενοικιαστών, ο οποίος αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας των ενοικιαστών. Αν και δεν επιβάλλει πάγωμα των ενοικίων, περιορίζει τις αυξήσεις των ενοικίων, επιτρέποντας μόνο μία φορά το χρόνο την προσαρμογή τους στην αγοραία τιμή.

Αριστερά κόμματα της Ευρώπης όπως το Die Linke και το Podemos έχουν πιέσει για ευρύτερους περιορισμούς, αν και αυτοί θα πήγαιναν ακόμη πιο μακριά από την πρόταση του Μαμντάνι να παγώσουν τα ενοίκια μόνο σε διαμερίσματα με ελεγχόμενα ενοίκια και να καλύψουν ένα ευρύτερο φάσμα ιδιοκτητών. Η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, τόσο κεντροαριστερών όσο και δεξιών, τείνει προς την κατεύθυνση των ανώτατων ορίων ενοικίων. Συνοψίζοντας, το πάγωμα των ενοικίων που προτείνει ο Μαμντάνι δεν θα θεωρούταν mainstream στην Ευρώπη. Πηγαίνει πιο μακριά από ό,τι έχουν εφαρμόσει οι περισσότερες κυβερνήσεις και συμπίπτει με τα αιτήματα τμημάτων της ευρωπαϊκής αριστεράς.

Καθολική φροντίδα παιδιών

Ο Μαμντάνι έχει προωθήσει την δωρεάν φροντίδα για όλα τα παιδιά ηλικίας από έξι εβδομάδων έως πέντε ετών στη Νέα Υόρκη, επεκτείνοντας τα υπάρχοντα προγράμματα για παιδιά τριών και τεσσάρων ετών. Εάν εφαρμοστεί, θα αποτελέσει μια μεγάλη αλλαγή στις ΗΠΑ και στη Νέα Υόρκη, όπου το ετήσιο κόστος της ιδιωτικής φροντίδας παιδιών το 2024 εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 16.900 και 26.000 δολαρίων ετησίως (15.500 έως 18.000 ευρώ).

Σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η επιδοτούμενη φροντίδα παιδιών είναι ήδη ο κανόνας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δωρεάν. Στη Δανία, κάθε παιδί από την ηλικία των έξι μηνών περίπου έχει νόμιμο δικαίωμα σε θέση σε δημόσια επιδοτούμενο παιδικό σταθμό, με τους δήμους να εγγυώνται την πρόσβαση και να περιορίζουν τα έξοδα των γονέων σε περίπου 25 % του συνολικού κόστους. Η Γερμανία εγγυάται σε κάθε παιδί θέση σε παιδικό σταθμό από την ηλικία του ενός έτους. Σε ορισμένες ομοσπονδιακές πολιτείες, όπως το Βερολίνο, η φροντίδα των παιδιών είναι εντελώς δωρεάν από την ηλικία αυτή, με τους γονείς να πληρώνουν μόνο για επιπλέον υπηρεσίες, όπως γεύματα, εκδρομές ή εξωσχολικές δραστηριότητες. Στην Πορτογαλία, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2022 δίνει στα παιδιά που γεννήθηκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2021 ή μετά το δικαίωμα να φοιτούν δωρεάν σε νηπιαγωγείο, αν και η σοβαρή έλλειψη θέσεων έχει δυσκολέψει τους γονείς να βρουν θέση.

Στην Ευρώπη, αυτές οι πολιτικές δεν περιορίζονται στην αριστερά. Πολλές από αυτές εισήχθησαν από κεντροαριστερές κυβερνήσεις και διατηρήθηκαν από κεντροδεξιές κυβερνήσεις. «Η Ευρώπη είναι πολύ διαφορετική. Είναι απολύτως φυσιολογικό οι σκανδιναβικές χώρες, το Βέλγιο και η Γαλλία να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα παιδικής πρόνοιας», δήλωσε στο Euronews η Roberta Haar, καθηγήτρια ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής και διατλαντικών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ. Πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί τείνουν να βλέπουν τη μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης στην υγειονομική περίθαλψη, η οποία είναι πιο περίπλοκη από τη φροντίδα των παιδιών.

Δωρεάν λεωφορεία

Ο Μαμντάνι έκανε τα δωρεάν λεωφορεία μια χαρακτηριστική πολιτική πρόταση κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τη δημαρχία — μια πρόταση που οι επικριτές χαρακτήρισαν μη ρεαλιστική και υπερβολικά δαπανηρή.

Στην Ευρώπη, οι πλήρως δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες είναι σπάνιες: το 2020, το Λουξεμβούργο έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που καθιέρωσε τις δωρεάν δημόσιες συγκοινωνίες τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους. Η Μάλτα ακολούθησε το 2022, επεκτείνοντας τις δωρεάν μετακινήσεις στους κατοίκους της. Μια χούφτα πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Δουνκέρκης και του Μονπελιέ στη Γαλλία, έχουν επίσης εφαρμόσει πρωτοβουλίες δωρεάν μετακίνησης υπό τους κεντροαριστερούς δημάρχους Patrice Vergriete και Michaël Delafosse.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, με την πάροδο του χρόνου, ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν σημαντικά περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς μετά την εισαγωγή αυτών των πολιτικών, αν και, συνολικά, παραμένουν μεμονωμένα τοπικά πειράματα.

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η πρόταση του Μαμντάνι θα εξακολουθούσε να είναι σπάνια. Ενώ στοιχεία της ιδέας υπάρχουν σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις και μικρότερες χώρες, οι σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις έχουν δώσει προτεραιότητα σε φθηνότερες τιμές και δωρεάν μετακινήσεις για συγκεκριμένες ομάδες, όπως ηλικιωμένοι και φοιτητές, αντί για πλήρως δωρεάν μεταφορές.