Χορός δισ. με φόντο τον δήμο της Νέας Υόρκης: Ποιοι στήριξαν Μαμντάνι, ποιοι τον «πολέμησαν»

Πονοκέφαλο φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ο μουσουλμάνος υποψήφιος, Ζόραν Μαμντάνι, καθώς αποτελεί το απόλυτο φαβορί για την δημαρχία της Νέας Υόρκης. Μάλιστα, έχει προκαλέσει την «έκρηξη» του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Στην «μάχη» που έχει επιδοθεί και ο Τραμπ φαίνεται πως συμμετέχουν και δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι - για τους δικούς τους λόγους - ήθελαν να δουν μια ήττα του Μαμντάνι.

Αφού, λοιπόν, δεν πέτυχαν να νικήσουν την εκστρατεία του δημοκρατικού σοσιαλιστή κατά τις προκριματικές εκλογές του Ιουνίου, αρκετοί γνωστοί δισεκατομμυριούχοι συνέχισαν να επενδύουν χρήματα σε εξωτερικές ομάδες με στόχο να σταματήσουν τον Μαμντάνι, ο οποίος έχει δηλώσει ότι οι δισεκατομμυριούχοι δεν πρέπει να υπάρχουν. Σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Μαμντάνι να προηγείται του κύριου αντιπάλου του, του πρώην Δημοκρατικού κυβερνήτη Άντριου Κουόμο. Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κέρτις Σλίβα έχει επίσης συγκεντρώσει σημαντική υποστήριξη.

Μεταξύ των ομάδων που έχουν λάβει συνεισφορές από δισεκατομμυριούχους είναι η Fix the City, μια ομάδα που υποστηρίζει τον Κουόμο, και οι Defend NYC και For Our City, οι οποίες είναι και οι δύο ομάδες που αντιτίθενται στον Μαμντάνι. Κάθε επιτροπή έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια από τις προκριματικές εκλογές, σημειώνει το Business Insider.

Παρά την προσέγγιση του Μαμντάνι προς την επιχειρηματική κοινότητα, πολλοί από τους επιχειρηματικούς γίγαντες της πόλης εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον Cuomo και να εκφράζουν την αντίθεσή τους σε πολλές από τις προοδευτικές πολιτικές του Μαμντάνι. Ορισμένοι δισεκατομμυριούχοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους στον Μαμντάνι, αλλά δεν έχουν ανοίξει τα πορτοφόλια τους. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ, οι οποίοι και οι δύο υποστήριξαν τον Κουόμο την ημέρα πριν από τις εκλογές, δεν είναι γνωστό να έχουν ξοδέψει χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία.

Παρακάτω βρίσκονται οι δισεκατομμυριούχοι που, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Business Insider, έχουν ξοδέψει πάνω από 100.000 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία για τη δημαρχία από τις προκριματικές εκλογές του Ιουνίου.

Μάικ Μπλούμπεργκ

Πηγή: IMAGO

Ο Μπλούμπεργκ, ο οποίος είναι και ο ίδιος πρώην δήμαρχος, έχει επενδύσει 5 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία από τις προκριματικές εκλογές του Ιουνίου. Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης για τρεις θητείες και δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Bloomberg LP, έχει επενδύσει 5 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία από τον Ιούνιο, καθιστώντας τον τον μεγαλύτερο μεμονωμένο δωρητή των γενικών εκλογών. Αυτό περιλαμβάνει 1,5 εκατομμύρια δολάρια στο Fix the City και 3,5 εκατομμύρια δολάρια στο For Our City. Και αυτό είναι επιπλέον των 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων που έδωσε στην ομάδα πριν από τις προκριματικές εκλογές.

Οι νέες συνεισφορές του Μπλούμπεργκ ήρθαν όταν επιβεβαίωσε δημοσίως την υποστήριξή του στον Κουόμο στις 29 Οκτωβρίου, λέγοντας ότι «έχει την εμπειρία και την αντοχή να υπερασπιστεί τους Νεοϋορκέζους και να κάνει πράγματα».

Οι συνεισφορές είναι επίσης αξιοσημείωτες δεδομένου ότι ο πρώην δήμαρχος συναντήθηκε με τον Μαμντάνι τον Σεπτέμβριο, με έναν σύμβουλο του Μπλούμπεργκ να χαρακτηρίζει τη συνάντηση «εγκάρδια» και «ουσιαστική». Ο Μπλούμπεργκ έχει περιουσία 109,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Τζο Γκέμπια

Πηγή: IMAGO

Ο Τζο Γκέμπια, συνιδρυτής της Airbnb, έχει ξοδέψει συνολικά 2 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένων 1 εκατομμυρίου δολαρίων για κάθε μία από τις οργανώσεις Fix the City και Defend NYC. Ο Gebbia υπηρετεί επί του παρόντος ως Διευθύνων Σύμβουλος Σχεδιασμού των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του προς τον Mamdani στο X, γράφοντας σε μια πρόσφατη ανάρτηση ότι ο Sliwa θα μπορούσε να γίνει «ήρωας» αποσυρόμενος από την κούρσα και δίνοντας στον Cuomo μια ευκολότερη ευκαιρία να νικήσει τον Mamdani. Ο Gebbia έχει περιουσία 7 ,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Μπιλ Άκμαν

Πηγή: IMAGO

Ο Μπιλ Άκμαν, διευθύνων σύμβουλος της Pershing Square Capital Management, έχει επενδύσει 1,25 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία από τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένων 1 εκατομμυρίου δολαρίων στην Defend NYC και 250.000 δολαρίων στην Fix the City. Αυτό είναι επιπλέον των 500.000 δολαρίων που έδωσε στο Fix the City πριν από τις προκριματικές εκλογές. Ο Ackman είναι ένθερμος αντίπαλος του Μαμντάνι και, όπως και ο Γκέμπια, έχει ενθαρρύνει δημοσίως τον Sliwa να αποσυρθεί από την προεκλογική εκστρατεία.

Ο Μαμντάνι έχει επισημάνει τον Άκμαν στις προεκλογικές του ομιλίες, αναφέροντάς τον ως έναν από τους δισεκατομμυριούχους που αντιτίθενται στην υποψηφιότητά του. Έχει επίσης χλευάσει τον διαχειριστή hedge fund για τα «tweet των 1000 λέξεων» του. Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Άκμαν ανέρχεται σε 9,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ρόναλντ Λάουντερ

Πηγή: IMAGO

Ο Ρόναλντ Λάουντερ, πρόεδρος του Παγκόσμιου Εβραϊκού Συνεδρίου, έχει επενδύσει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία. Συγκεκριμένα, τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του Τζο Κάρολ έχουν δωρίσει 1,25 εκατομμύρια δολάρια στην οργάνωση Fix the City τους τελευταίους μήνες. Ο Λάουντερ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, είναι από καιρό οικονομικός υποστηρικτής του Κουόμο. Ο Μαμντάνι έχει κατονομάσει δημοσίως τον Λάουντερ, μαζί με τον Άκμαν, όταν καταγγέλλει την επιρροή των δισεκατομμυριούχων.

«Δισεκατομμυριούχοι όπως ο Μπιλ Άκμαν και ο Ρόναλντ Λάουντερ έχουν επενδύσει εκατομμύρια δολάρια σε αυτόν τον αγώνα, επειδή λένε ότι αποτελούμε μια υπαρξιακή απειλή», δήλωσε ο Μαμντάνι σε μια συγκέντρωση τον Οκτώβριο. «Και είμαι εδώ για να παραδεχτώ κάτι. Έχουν δίκιο. Αποτελούμε μια υπαρξιακή απειλή για τους δισεκατομμυριούχους που πιστεύουν ότι τα χρήματά τους μπορούν να αγοράσουν τη δημοκρατία μας».

Ο Lauder έχει περιουσία 4,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Γουίλιαμ Λάουντερ

Πηγή: IMAGO

Ο Γουίλιαμ Λάουντερ, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Estée Lauder Companies και ανιψιός του Ρόναλντ Λάουντερ, έχει δωρίσει 500.000 δολάρια στην Fix the City από τον Ιούνιο. Αυτό είναι επιπλέον των 500.000 δολαρίων που έδωσε στην ομάδα πριν από τις προκριματικές εκλογές.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του Λάουντερ ανέρχεται σε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στιβ Γουίν

Πηγή: IMAGO

Ο Στιβ Γουίν, μεγιστάνας των καζίνο και επιχειρηματίας ακινήτων, δώρισε 500.000 δολάρια στην οργάνωση Fix the City τον Οκτώβριο. Ο Wynn είναι μακροχρόνιος μεγάλος δωρητής του GOP και πρώην οικονομικός πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανέρχεται σε 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ντάνιελ Λόεμπ

Ο Ντάνιελ Λομπ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Third Point με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει δωρίσει συνολικά 350.000 δολάρια από τις προκριματικές εκλογές — 100.000 δολάρια στο Defend NYC και 250.000 δολάρια στο Fix the City. Ο Λομπ έδωσε επίσης 250.000 δολάρια στο Fix the City πριν από τις προκριματικές εκλογές.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία του ανέρχεται σε 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μπάρι Ντίλερ

Πηγή: IMAGO

Ο Μπάρι Ντίλερ, μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης και πρόεδρος των Expedia Group και IAC, δώρισε 250.000 δολάρια στην Fix the City στις 22 Οκτωβρίου. Αυτό έρχεται να προστεθεί στη δωρεά των 250.000 δολαρίων που έδωσε στην ομάδα που υποστηρίζει τον Cuomo πριν από τις προκριματικές εκλογές του Ιουνίου.

Ο Diller έχει περιουσία 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Άλις Γουόλτον

Πηγή: IMAGO

Η Άλις Γουόλτον, δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος και μέλος της οικογένειας που ίδρυσε την Walmart, δώρισε 100.000 δολάρια στην οργάνωση Fix the City τον Αύγουστο. Προηγουμένως, είχε δωρίσει 100.000 δολάρια στην ίδια οργάνωση τον Απρίλιο, πριν από τις προκριματικές εκλογές.

Σύμφωνα με το Forbes, η περιουσία της Γουόλτον ανέρχεται σε 111 δισεκατομμύρια δολάρια.

Λόρι Τις

Πηγή: IMAGO

Η Λόρι Τις, δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος, έδωσε 100.000 δολάρια στο Fix the City τον Οκτώβριο. Είναι μέλος της οικογένειας Τις, της οποίας η περιουσία προέρχεται από την Loews Corporation. Η Tisch έδωσε επίσης 50.000 δολάρια στο Fix the City πριν από τις προκριματικές εκλογές. Άλλα μέλη της οικογένειας Tisch έχουν δωρίσει στο γκρουπ, συνολικά πάνω από 1,3 εκατομμύρια δολάρια για το έτος.

Η Laurie Tisch έχει περιουσία 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes. Η οικογένεια στο σύνολό της έχει περιουσία που εκτιμάται σε 10,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Υπάρχουν όμως δύο που τον υποστηρίζουν

Το Forbes έκανε γνωστό ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο δισεκατομμυριούχοι που υποστηρίζουν τον Μαμντάνι.

Η πρώτη είναι η Elizabeth Simons, κόρη του αποθανόντος δισεκατομμυριούχου Jim Simons (απεβίωσε το 2024), η οποία μοιράζεται μια περιουσία 32,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη μητριά της Marilyn και τα δύο αδέλφια της. Τον Αύγουστο, έκοψε μια επιταγή 250.000 δολαρίων προς την οργάνωση New Yorkers For Lower Costs, την κύρια ανεξάρτητη ομάδα που υποστηρίζει την εκστρατεία του Mamdani.

Η δωρεά της Elizabeth εντάσσεται στο πλαίσιο μιας μακράς οικογενειακής παράδοσης πολιτικών δωρεών. Ο Jim Simons, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως αποκρυπτογράφος και καθηγητής μαθηματικών πριν ιδρύσει το hedge fund Renaissance Technologies το 1982, ήταν ένας θρύλος των επενδύσεων, γνωστός για τα αυτοματοποιημένα ποσοτικά μοντέλα και το αποκλειστικό Medallion Fund, το οποίο είχε μέση απόδοση 30% ετησίως μετά την αφαίρεση των προμηθειών. Η περιουσία του εκτιμάται σε 31,4 δισεκατομμύρια δολάρια όταν πέθανε τον Απρίλιο του 2024 και ήταν σημαντικός δωρητής των Δημοκρατικών, επενδύοντας πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακές εκλογές μεταξύ 2015 και 2024.

Η αποστολή οικονομικής ενίσχυσης στον Μαμντάνι δεν αποτελεί την πρώτη φορά που η Λιζ εμπλέκεται στην πολιτική. Μια ανασκόπηση των αρχείων των ομοσπονδιακών εκλογών δείχνει ότι από το 2015 έχει συνεισφέρει περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια στους Δημοκρατικούς, συμπεριλαμβανομένων περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων στον κύκλο του 2024. Φέτος έχει ήδη στείλει σχεδόν 900.000 δολάρια στο DCCC και το DSCC, τα επίσημα όργανα της εκστρατείας των Δημοκρατικών για τις εκλογές της Βουλής και της Γερουσίας.

Ο συνιδρυτής του GitHub, Tom Preston-Werner, 45 ετών, είναι ο άλλος δισεκατομμυριούχος υποστηρικτής του Mamdani. Τον Απρίλιο, έστειλε στους New Yorkers For Lower Costs μια επιταγή ύψους 20.000 δολαρίων. Ο Preston-Werner, επίσης κάτοικος της περιοχής της Bay Area, ξεκίνησε την πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού το 2008 και έγινε δισεκατομμυριούχος μετά την εξαγορά της εταιρείας από τη Microsoft για 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes, η καθαρή του περιουσία ανέρχεται σήμερα σε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Σήμερα διευθύνει μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων με την επωνυμία Preston-Werner Ventures.

Όσον αφορά τις δωρεές για τις πραγματικές εκστρατείες τους, οι οποίες έχουν ανώτατο όριο τα 2.100 δολάρια, ο Μαμντάνι έχει λάβει λιγότερα ιδιωτικά κεφάλαια από τον Κουόμο — 4 εκατομμύρια δολάρια έναντι 5,9 εκατομμυρίων του Κουόμο.