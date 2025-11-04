Γιατί όλος ο κόσμος μιλά για τις εκλογές στη Νέα Υόρκη: Το φαβορί Μαμντάνι και οι άλλοι υποψήφιοι

Στραμμένα στη Νέα Υόρκη είναι τα βλέμματα του πλανήτη σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου, με τις εκλογές για την δημαρχία στην αμερικανική μητρόπολη να είναι ιστορικές.

Οι εκλογές σε ένα από τα πιο σημαντικά αστικά κέντρα του κόσμου είναι ούτως η άλλως κρίσιμο πολιτικό γεγονός, ωστόσο η πολύ μεγάλη πιθανότητα -σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις- να αναδειχθεί νικητής των εκλογών και επόμενος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ο Ζοχράν Μαμντάνι, δίνει σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση ένα επιπρόσθετο ενδιαφέρον.

Φωτό: IMAGO / MediaPunch

Σε περίπτωση νίκης του Μαμντάνι, η Νέα Υόρκη -για πρώτη φορά στην ιστορία της- θα εκλέξει έναν ριζοσπάστη σοσιαλιστή-αριστερό δήμαρχο, αφρικανικής καταγωγής και μουσουλμάνο στο θρήσκευμα. Σε άλλες εποχές, η εκλογή ενός υποψηφίου με αυτό το προφίλ θα έμοιαζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα όμως αυτό δεν ισχύει.

Με καταγωγή από την Ινδία και την Ουγκάντα -στην οποία γεννήθηκε- ο 34χρονος Ζοχράν Μαμντάνι μετακόμισε στις ΗΠΑ με την οικογένειά του όταν ήταν παιδί. Υπηρετεί ως μέλος του Πολιτειακού Κογκρέσου της Νέας Υόρκης και αυτοπροσδιορίζεται ως δημοκρατικός σοσιαλιστής.

Φωτό: IMAGO / Anadolu Agency

Η ατζέντα του Ζοχράν Μαμντάνι περιλαμβάνει πάγωμα ενοικίων και επενδύσεις σε κατοικίες χαμηλού κόστους για την αντιμετώπιση του «εκρηκτικού» προβλήματος στέγασης που πλήττει τα μεσαία και χαμηλότερα στρώματα της Νέας Υόρκης, δωρεάν μεταφορές, δωρεάν παιδική φροντίδα, δημόσια παντοπωλεία.

Με μια, ομολογουμένως, τρομερά δυναμική προεκλογική εκστρατεία με ευρηματική χρήση των social media και ιδιαίτερη στόχευση στο νεανικό κοινό, ο Μαμντάνι μέχρι στιγμής σαρώνει στις δημοσκοπήσεις και έχει προκαλέσει ενθουσιασμό σε κάποιους και μεγάλη ενόχληση σε άλλους.

«Ρωγμή» στους Δημοκρατικούς

Στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για την υποψηφιότητα στο Δήμο της Νέας Υόρκης, ο Μαμντάνι νίκησε τον Άντριου Κόμο, πρώην κυβερνήτη της Πολιτείας της Νέας Υόκρης, ο οποίος όμως παρέμεινε στην προεκλογική κούρσα ως ανεξάρτητος υποψήφιος και ως αντίπαλος του Μαμντάνι.

Φωτό: Reuters

Έχοντας την στήριξη της «αριστερής πτέρυγας» στο Δημοκρατικό Κόμμα -με βασικούς εκπροσώπους τον Μπέρνι Σάντερς και την Αλεξάντρια Οκάζιο Κορτέζ- η υποψηφιότητα αλλά και η πιθανή νίκη του Μαμντάνι δημιουργεί αναταράξεις στο εσωτερικό των Δημοκρατικών και νέα δεδομένα για το ποιος θα μπορούσε να διεκδικήσει το χρίσμα για την προεδρία των ΗΠΑ την επόμενη μέρα.

Φωτό: IMAGO / Pacific Press Agency

Ο Άντριου Κουόμο είναι πολιτικός με εμπειρία και αναγνωρισιμότητα, βρέθηκε ωστόσο στη «δίνη» σκανδάλων για τη σχέση του με οικονομικά συμφέροντα αλλά και για μια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ο Τραμπ «ψηφίζει» τον αντίπαλο του Μαμντάνι

Ο τρίτος υποψήφιος για τη δημαρχία στη Νέα Υόρκη είναι ο Κέρτις Σλίβα και προέρχεται από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών. Εκπρόσωπος αρκετά συντηρητικών θέσεων που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια στους δρόμους και τα μέσα μεταφοράς της πόλης, ο Σλίβα υπήρξε ιδρυτής της εθελοντικής ομάδας φύλαξης γειτονιών Guardian Angels.

Φωτό: Reuters

Η παραδοσιακή κλίση του εκλογικού σώματος της Νέας Υόρκης προς τους Δημοκρατικούς κάνει το έργο του πιο δύσκολο, ενώ φαίνεται ότι δέχτηκε πιέσεις από πολιτικούς «παίκτες» να αποσυρθεί ώστε να μην «σπάσει» η ψήφος του αντί-Μαμντάνι μπλοκ, το οποίο θα μπορούσε να συσπειρωθεί γύρω από τον Άντριου Κουόμο.

Άλλωστε, τον Κουόμο στηρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως είπε σε συνέντευξη που έδωσε στο CBS. Ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι οπαδός» του Κουόμο, ο Τραμπ τόνισε ωστόσο ότι αν πρόκειται ο αυριανός δήμαρχος «να είναι μεταξύ ενός κακού Δημοκρατικού και ενός κομμουνιστή, θα επιλέγω τον κακό Δημοκρατικό συνέχεια».

«Θα κόψω την χρηματοδότηση στον Μαμντάνι»

Μάλιστα, στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ απείλησε να κόψει τη χρηματοδότηση από την Νέα Υόρκη σε περίπτωση που στον δημαρχιακό θώκο εκλεγεί ο Μαμντάνι. «Θα είναι δύσκολο για μένα ως πρόεδρο να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη. Γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή να διοικεί τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να σπαταλάς τα χρήματα που στέλνεις εκεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην εκλογική κούρσα συμμετέχει αρχικά ως υποψήφιος και ο νυν δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για διαφθορά, ειδικά για την «ιδιαίτερη» σχέση του με την τουρκική κυβέρνηση, καθώς υποστηρίζεται ότι προχώρησε σε παράνομες χάρες προς την Τουρκία με οικονομικά και άλλα ανταλλάγματα. Στη συνέχεια ο Άνταμς αποσύρθηκε από την κούρσα, ωστόσο το όνομά του θα παραμείνει στο ψηφοδέλτιο καθώς η απόσυρσή του ήταν εκπρόθεσμη.

Φωτό: Imago

«Μάχη» μέχρι την τελευταία στιγμή

Η «μάχη» της Νέας Υόρκης αναμένεται σκληρή, καθώς Μαμντάνι και Κουόμο θα προσπαθήσουν να συσπειρώσουν τα ακροατήριά τους. Ο μεν πρώτος δίνει και τη μάχη της συμμετοχής, καθώς οι απογοητευμένοι από το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα Νεοϋορκέζοι -που μέχρι τώρα απέχουν από τις εκλογές- είναι πιο πιθανό να τον ψηφίσουν. Από την άλλη, ο Κουόμο προσπαθεί να εμφανιστεί ως «ρεαλιστική» και «έμπειρη» επιλογή, απευθυνόμενος βέβαια και στο ακροατήριο των Συντηρητικών και λέγοντας ότι «κάθε ψήφος στον Σλίβα είναι ψήφος στον Μαμντάνι».

Σε κάθε περίπτωση, η φετινή εκλογική αναμέτρηση στη Νέα Υόρκη, αναμένεται να κρατήσει το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι την τελευταία ψήφο.