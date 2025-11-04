Θρήνος στις ΗΠΑ: Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ο Ντικ Τσέινι, ένας από τους πιο εμβληματικούς αντιπροέδρους στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Ο 46ος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος υπηρέτησε δίπλα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Τζορτζ Μπους για δύο θητείες μεταξύ 2001 και 2009, ήταν για δεκαετίες ένας επιβλητικός και πολωτικός παράγοντας ισχύος στην Ουάσιγκτον, όπως αναφέρει το CNN.

Ωστόσο, στα τελευταία του χρόνια, ο Τσένι, που παρέμενε σκληροπυρηνικός συντηρητικός, απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το κόμμα του λόγω της έντονης κριτικής του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει ως «δειλό» και τη μεγαλύτερη απειλή που υπήρξε ποτέ για τη δημοκρατία.

Μάλιστα, ως κάποια ειρωνεία της ιστορίας, ο άνθρωπος που υπήρξε για χρόνια σύμβολο της αμερικανικής δεξιάς έκλεισε τη ζωή του υποστηρίζοντας τη Δημοκρατική υποψήφια Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024 — μια κίνηση ορόσημο, που σηματοδότησε το χάσμα ανάμεσα στο παλιό ρεπουμπλικανικό κατεστημένο και τον λαϊκισμό που ενσαρκώνει ο Τραμπ.