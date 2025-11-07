Πέθανε ο βιολόγος Τζέιμς Γουάτσον - Είχε βραβευτεί με το Νόμπελ Ιατρικής για τη δομή του DNA

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Αμερικανός βιολόγος Τζέιμς Γουάτσον, ο οποίος έφερε επανάσταση στην επιστήμη όταν ανακάλυψε, μαζί με τον συνάδελφό του, τον Φράνσις Κρικ, τη δομή του DNA, πέθανε σε ηλικία 97 ετών, ανακοίνωσε το εργαστήριο Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), με το οποίο συνεργαζόταν.

Ο Jim Watson συνέβαλε σημαντικά στην επιστήμη, την εκπαίδευση, τις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικά στο Cold Spring Harbor Laboratory, τονίζει το CSHL σε συλλυπητήρια ανακοίνωσή του.

Αναφέρει ακόμη: «Ως επιστήμονας, η ανακάλυψη της δομής του DNA από τον ίδιο και τον Francis Crick, με βάση τα δεδομένα της Rosalind Franklin, του Maurice Wilkins και των συναδέλφων τους στο King’s College του Λονδίνου, αποτέλεσε κομβικό σημείο στις βιοεπιστήμες. Ο Γουάτσον, μαζί με τους Κρικ και Γουίλκινς, βραβεύτηκαν με το Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής το 1962. Ο Γουάτσον έλαβε επίσης το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας από τον Πρόεδρο Gerald Ford και το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών από τον Πρόεδρο Bill Clinton, μεταξύ πολλών άλλων βραβείων και διακρίσεων.

»Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Cambridge, ο Γουάτσον πραγματοποίησε επίσης πρωτοποριακή έρευνα σχετικά με τη δομή των μικρών ιών. Στο Χάρβαρντ, το εργαστήριο του Watson απέδειξε την ύπαρξη του mRNA, παράλληλα με μια ομάδα στο Cambridge του Ηνωμένου Βασιλείου, με επικεφαλής τον Sydney Brenner. Το εργαστήριό του ανακάλυψε επίσης σημαντικές βακτηριακές πρωτεΐνες που ελέγχουν την έκφραση των γονιδίων και συνέβαλε στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το mRNA μεταφράζεται σε πρωτεΐνες.



»Ως συγγραφέας, ο Watson έγραψε δύο βιβλία στο Χάρβαρντ που ήταν και παραμένουν best sellers. Το εγχειρίδιο Molecular Biology of the Gene, που εκδόθηκε το 1965 (7η έκδοση, 2020), άλλαξε τη φύση των επιστημονικών εγχειριδίων και το στυλ του μιμήθηκε ευρέως. Το The Double Helix (1968) προκάλεσε αίσθηση κατά τη στιγμή της έκδοσής του. Η περιγραφή του Watson για τα γεγονότα που οδήγησαν στην αποσαφήνιση της δομής του DNA παραμένει αμφιλεγόμενη, αλλά εξακολουθεί να διαβάζεται ευρέως».

