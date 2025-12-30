Η Σεσίλια Χιμένες, η καλλιτέχνιδα που «αποκατέστησε» το πρόσωπο του Ιησού, πέθανε σε ηλικία 94 ετών

Η Σεσίλια Χιμένεθ, μια ηλικιωμένη γυναίκα που έγινε άθελά της διάσημη για τους λάθος λόγους το 2012, όταν «συντήρησε» μια αγιογραφία του Χριστού καταστρέφοντάς την, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Τον Αύγουστο του 2012 παρουσιάστηκε η περίφημη «αποκατάσταση» της εικόνας «Ιδού ο Άνθρωπος» στον Ναό του Ελέους της κοινότητας Μπόρχα. Επειδή το έργο ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, η ενορίτισσα Σεσίλια, έχοντας τις καλύτερες προθέσεις, αποφάσισε να το... ξαναζωγραφίσει από πάνω, όπως υπενθύμισε το ίδρυμα που διαχειρίζεται το ιερό, όπου εκτίθεται μέχρι και σήμερα η εικόνα.

Η Cecilia Giménez ήθελε απλώς να φρεσκάρει έναν παλιό πίνακα στην εκκλησία της στην Μπόρχα της Ισπανίας. Τελικά, το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που περίμεναν πολλοί κι έτσι κατέληξε να γίνει μια διεθνώς γνωστή καλλιτέχνιδα!

Το εν λόγω έργο ήταν μια τοιχογραφία του ζωγράφου Elías Garcia Martínez, γνωστού ως Ecce Homo Απεικόνιζε ένα πορτρέτο του Ιησού, με κόκκινο χιτώνα και αγκάθινο στεφάνι στο κεφάλι του.

Μέχρι το 2012, το έργο είχε αρχίσει να φαίνεται λίγο χειρότερο από τη φθορά, οπότε η Χιμένεθ ανέλαβε η ίδια να το αποκαταστήσει. Το αποτέλεσμα δεν θεωρήθηκε αμέσως ως βελτίωση, απαραίτητα. Τα άρθρα της εποχής ανέφεραν ότι «έκανε λάθος» στο έργο, με τους ανθρώπους να βαφτίζουν τη νέα εκδοχή, Ecce Mono.

Το θέμα με την εικόνα έγινε viral και στη συνέχεια έγινε γρήγορα memed. Αυτό σήμαινε ότι ο πίνακας έγινε πολύ πιο διάσημος χάρη στην Giménez, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα (29/12).

Ο δήμαρχος της Μπόρχα, Εντουάρντο Αρίλια, ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης δημοσίευσε ένα μήνυμα προς τιμήν της.



Ενώ η ιστορία είχε ένα αρκετά αίσιο τέλος, το άμεσο κύμα κριτικής επηρέασε την Χιμένες. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκείνη την εποχή ότι ήταν κατάκοιτη, υπέφερε από άγχος και ότι η οικογένειά της προσπαθούσε να την κάνει να φάει.



Αλλά τελικά, η 25η Αυγούστου έγινε τοπική αργία για να γιορταστεί η ανανεωμένη γέννηση του πίνακα.