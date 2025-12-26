Σε επιφυλακή η Νέα Υόρκη για μεγάλη χιονοθύελλα

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκεται η Νέα Υόρκη, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρή χιονοθύελλα που αναμένεται να επηρεάσει την πόλη και τη γύρω περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στις αερομεταφορές, την οδική κυκλοφορία και τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών.

Οι αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν ήδη σε προληπτικά μέτρα, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας. Τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της μητροπολιτικής περιοχής JFK, LaGuardia και Newark καταγράφουν ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων, καθώς οι καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν την απογείωση και την προσγείωση των αεροσκαφών.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν δώσει τη δυνατότητα στους επιβάτες να αλλάξουν τα εισιτήριά τους χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ συνιστούν συνεχή έλεγχο της κατάστασης των πτήσεων πριν από την αναχώρηση προς το αεροδρόμιο.

«Αλατιέρες» και εκχιονιστικά βρίσκονται σε ετοιμότητα

Παράλληλα, οι δημοτικές υπηρεσίες της Νέας Υόρκης έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδιο αντιμετώπισης του χιονιά, με εκχιονιστικά μηχανήματα και ρίψη αλατιού στο οδικό δίκτυο, ώστε να διατηρηθούν όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς οι βασικές αρτηρίες της πόλης. Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά τις ώρες έντονης χιονόπτωσης, και να είναι προετοιμασμένοι για καθυστερήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η χιονοθύελλα αναμένεται να επηρεάσει και την καθημερινότητα των πολιτών, με πιθανές καθυστερήσεις στη συλλογή απορριμμάτων και τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρένων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ οι τοπικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

BLOCKBUSTER SNOW ❄️: 60+ million Americans are under Winter Weather Alerts as a major winter storm is poised to slam the Northeast starting Friday night into Saturday. The storm is expected to bring 8 inches of snow to New York City & dangerous, icy conditions to Pennsylvania. pic.twitter.com/xCgl1sqmKJ — FOX Weather (@foxweather) December 26, 2025

Οι ειδικοί συστήνουν σε κατοίκους και ταξιδιώτες να παραμένουν διαρκώς ενημερωμένοι από επίσημες ανακοινώσεις, να προγραμματίζουν με ευελιξία τις μετακινήσεις τους και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Παρότι η Νέα Υόρκη είναι συνηθισμένη σε χειμερινά φαινόμενα, η συγκεκριμένη κακοκαιρία ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις στις μεταφορές για το επόμενο 24ωρο, καθιστώντας την προσοχή και την προετοιμασία απαραίτητες.