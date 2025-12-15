Χιονοθύελλα «έντυσε» τη Νέα Υόρκη στα λευκά - «Το Σέντραλ Παρκ έγινε η Winter Wonderland»

Η Νέα Υόρκη ξύπνησε με ένα σπάνιο χειμωνιάτικο θέαμα αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς οι έντονες χιονοπτώσεις σκέπασαν δρόμους, στέγες και πάρκα.

Αρκετοί πολίτες βγήκαν στους δρόμους για να απολαύσουν το χειμερινό θέαμα καθώς, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα χιόνια φέτος ήρθαν κάποιες εβδομάδες νωρίτερα.

Φυσικά, το μεγαλοπρεπές πάρκο της πόλης, το Σέντραλ Παρκ έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας καθώς από τη σφοδρή χιονόπτωση που διήρκησε όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί της Κυριακής, κάθε του κομμάτι σκεπάστηκε.

Όσοι ξύπνησαν νωρίς και οι επισκέπτες απαθανάτισαν τα ολόλευκα μονοπάτια, τις παγωμένες λίμνες και τα δέντρα που είχαν καλυφθεί από φρέσκο ​​χιόνι. Φυσικά αρκετοί χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να απαθανατίσουν το στιγμιότυπο ανεβάζοντας βίντεο και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πολλούς να το αποκαλούν μαγικό. «Το Σέντραλ Παρκ μετατράπηκε στη μαγική χώρα των θαυμάτων (Winter Wonderland)» έγραψε ένας με αρκετούς να συμφωνούν από κάτω.

Χιόνια στη Νέα Υόρκη / Reuters

Χιόνια στη Νέα Υόρκη / Reuters

Χιόνια στη Νέα Υόρκη / Reuters

Το Central Park Conservancy κοινοποίησε ένα κολάζ από φωτογραφίες του πάρκου κάτω από το χιόνι συνοδεύοντάς το με την εξής λεζάντα: «Ας χιονίσει, ας χιονίσει, ας χιονίσει! Το Central Park υποδέχτηκε επιτέλους την πρώτη μετρήσιμη χιονόπτωση της σεζόν! Απολαύστε αυτές τις μαγικές φωτογραφίες του πάρκου σήμερα το πρωί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του προσωπικού που καθαρίζουν τα μονοπάτια και διατηρούν το πάρκο ασφαλές».

Let it snow, let it snow, let it snow! ❄️



Central Park finally welcomed the first measurable snowfall of the season! Enjoy these magical shots of the Park this morning.



Huge shout out to all the #CentralParkConservancy staff members clearing pathways and keeping the Park safe. pic.twitter.com/cjJwQB7es5 — Central Park (@CentralParkNYC) December 14, 2025

Οι ήρεμες σκηνές προσέφεραν μια γαλήνια αντίθεση με τη συνηθισμένη βουή της πόλης.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σημείωσε ότι η Νέα Υόρκη δεν έχει δει τόσο πολύ χιόνι τόσο νωρίς από το 2018. Ενώ η χιονόπτωση πρόσθεσε ομορφιά στην πόλη, προκάλεσε επίσης ολισθηρούς δρόμους και επιβράδυνση της κυκλοφορίας.