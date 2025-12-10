Η στιγμή της σύλληψης του δολοφόνου του CEO στο Μανχάταν, Λουίτζι Μαντζιόνε

Έναν χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον στο κέντρο του Μανχάταν, οι εισαγγελείς έδωσαν στη δημοσιότητα το βίντεο από τη στιγμή που η αστυνομία εντόπισε τον Λουίτζι Μαντζιόνε σε ένα McDonald’s στην Πενσιλβάνια.



Το βίντεο, τραβηγμένο από κάμερα σώματος ενός εκ των δύο αστυνομικών, τους δείχνει να πλησιάζουν τον 27χρονο καθώς κάθεται σε ένα τραπέζι φορώντας μάσκα και του ζητούν την ταυτότητά του. «Μπορείς να κατεβάσεις λίγο τη μάσκα σου;» ακούγεται να τον ρωτά ο ένας αστυνομικός.

Ωστόσο, όταν τον ρωτάει πώς λέγεται αυτός απαντά «Μαρκ» και «Μαρκ Ροσάριο». Στη συνέχεια, ο αστυνομικός τον ενημερώνει ότι κάποια γυναίκα τηλεφώνησε επειδή τον θεώρησε «ύποπτο» και πίστεψε ότι «μοιάζει με κάποιον». «Έχεις πάνω σου την ταυτότητά σου;» ρωτά ο αστυνομικός, με τον ίδιο να απαντά θετικά βγάζοντας μια κάρτα από το πορτοφόλι του.

Το βίντεο αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο. Υπενθυμίζεται πως οι ακροάσεις για την υπόθεση ξεκίνησαν την 1η Δεκεμβρίου στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν.



Ο Λουίτζι Μαντζιόνε υπενθυμίζεται πως κατηγορείται για τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον στη Νέα Υόρκη και δηλώνει αθώος στις πολιτειακές και ομοσπονδιακές κατηγορίες για ανθρωποκτονία.