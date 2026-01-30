Λουίτζι Μαντζιόνε: Άνδρας προσπάθησε να τον ελευθερώσει προσποιούμενος πράκτορα του FBI

Ένας άνδρας συνελήφθη, κατηγορούμενος ότι προσποιήθηκε ομοσπονδιακό πράκτορα του FBI σε μια προσπάθεια να απελευθερώσει τον Λουίτζι Μαντζιόνε, τον άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare το 2024.

Ο Μαρκ Άντερσον, 36 ετών, φέρεται να μετέβη στη φυλακή της Νέας Υόρκης όπου κρατείται ο Μαντζιόνε, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως πράκτορα του FBI, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι είχε μαζί του έγγραφα «υπογεγραμμένα από δικαστή» για την απελευθέρωση του κατηγορούμενου δολοφόνου.

Αν και το κατηγορητήριο δεν αναφέρει το όνομα του Μαντζιόνε, πηγή της αστυνομίας δήλωσε στο BBC ότι ο Άντερσον στόχευε να τον απελευθερώσει.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να καταθέσει κάποια δήλωση υπεράσπισης.

Πώς έδρασε

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Άντερσον προσέγγισε την είσοδο του Metropolitan Detention Center στο Μπρούκλιν την Τετάρτη, δηλώνοντας στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι ήταν πράκτορας του FBI. Υποστήριξε ότι έφερε έγγραφα «υπογεγραμμένα από δικαστή» που εξουσιοδοτούσαν την απελευθέρωση ενός κρατούμενου.

Όταν οι υπάλληλοι τού ζήτησαν ταυτότητα, ο Άντερσον τους έδειξε άδεια οδήγησης από τη Μινεσότα, ισχυρίστηκε ότι είχε στην κατοχή του όπλα και, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «επέδειξε και πέταξε» προς το προσωπικό της φυλακής διάφορα έγγραφα.

Αξιωματούχοι των ομοσπονδιακών φυλακών τον ακινητοποίησαν και έψαξαν την τσάντα του, όπου βρήκαν μια μεγάλη δίκοπη «πιρούνα για μπάρμπεκιου» και ένα εργαλείο που έμοιαζε με κόφτη πίτσας.

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας, ο Άντερσον είχε μεταβεί στη Νέα Υόρκη από τη Μανκάτο της Μινεσότα για μια επαγγελματική ευκαιρία και εργαζόταν σε τοπική πιτσαρία.

Τον Σεπτέβριο η δίκη του Μαντζιόνε

Ο Μαντζιόνε κρατείται στη φυλακή του Μπρούκλιν από το 2024. Συνελήφθη σε ένα McDonald’s στην Πενσιλβάνια.

Αντιμετωπίζει τόσο ομοσπονδιακές όσο και πολιτειακές κατηγορίες για τη δολοφονία του CEO της United Healthcare, Μπράιαν Τόμπσον, και έχει δηλώσει αθώος.

Από τη σύλληψή του και μετά, ο Μαντζιόνε έχει αποκτήσει μεγάλο αριθμό υποστηρικτών, τόσο διαδικτυακά όσο και στις δικαστικές του εμφανίσεις. Η υπόθεση έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση στις ΗΠΑ για το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Η επιλογή ενόρκων για τη δίκη του, η οποία αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο.