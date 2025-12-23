Απόκοσμο σκηνικό στη λίμνη Μίσιγκαν: Ο φάρος St Joseph καλύφθηκε με πάγο που δημιούργησε σταλακτίτες

Σφοδρή κακοκαιρία χτυπάει τις ΗΠΑ με χιόνια και ανέμους που αναπτύσσουν τεράστιες ταχύτητες να παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες.

Ένα βίντεο που καταγράφηκε από drone πάνω από τη λίμνη Μίσιγκαν αποτυπώνει με ακρίβεια τις συνθήκες που επικρατούν. Συγκεκριμένα, τεράστια κύματα ύψους 6 μέτρων χτύπησαν τον εντελώς παγωμένο φάρο του Αγίου Ιωσήφ το πρωί της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι ριπές ανέμου έως και 64 χλμ/ώρα και έντονη χιονόπτωση θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης στην περιοχή.

Drone video captured massive waves slamming a completely frozen lighthouse on Lake Michigan 🌊🧊 pic.twitter.com/pQ8X21TTlC — AccuWeather (@accuweather) December 22, 2025

Οι αποβάθρες έχουν καλυφθεί από στρώματα πάγου και «τοίχους» από σταλακτίτες, με τις πολικές αέριες μάζες να ρίχνουν σταθερά τις θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Οι εικόνες από προβλήτα δείχνουν τα κάγκελα και τα δάπεδα να έχουν «θωρακιστεί» από χοντρό πάγο, που σχηματίστηκε όταν ο παφλασμός των κυμάτων πάγωσε διαδοχικά πάνω στις επιφάνειες, μέσα σε συνθήκες έντονου ψύχους και ανέμου.