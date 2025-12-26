Ελλάδα Φωτιά Καλλιθέα (περιοχή Αττικής) Πυροσβεστική

Φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα μετά από έκρηξη - Βρέθηκαν δύο άτομα απανθρακωμένα

Η έκρηξη προκλήθηκε από σόμπα υγραερίου.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα, μετά από έκρηξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν δύο άτομα απανθρακωμένα, μετά από έκρηξη που προκάλεσε την πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Η έκρηξη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, προκλήθηκε από σόμπα υγραερίου.

Λόγω της έκρηξης στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία.

