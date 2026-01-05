Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 34χρονος από έκρηξη σε λέβητα σπιτιού

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 34χρονος άνδρας στην περιοχή της Ανώπολης του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο, μετά από έκρηξη σε λέβητα σπιτιού.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr, αμέσως μετά την έκρηξη στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου. Ο νεαρός άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με τον γιατρό του και τους διασώστες να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η έκρηξη δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.