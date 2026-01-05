Ηράκλειο: Πατέρας δύο παιδιών ο 35χρονος που βρέθηκε νεκρός σπίτι του - Έρευνα για διαρροή υγραερίου

Νεότερα δεδομένα έρχονται στο φως για την τραγωδία που συγκλόνισε την Ανώπολη Ηρακλείου το πρωί της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, με τον 35χρονο Νίκο Κ. να εντοπίζεται νεκρός μέσα στο σπίτι του στην περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έκρηξη σε λέβητα. Ωστόσο ο άνδρας, που ήταν πατέρας δύο παιδιών, εντοπίστηκε πεσμένος στο διάδρομο του σπιτιού του χωρίς να έχει ίχνος εγκαυμάτων, στοιχείο που απομακρύνει το ενδεχόμενο της έκρηξης.

Φωτό: Image Online/ΙΝΤΙΜΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Cretalive.gr, διαπιστώθηκε ότι η κουζίνα υγραερίου ήταν ανοιχτή και έκαιγε. Κατά τις ίδιες πηγές, η παροχή υγραερίου έκλεισε το πρωί από την αδερφή του 34χρονου, η οποία φέρεται να μπήκε στο σπίτι μετά τον εντοπισμό του.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι ο 35χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ, χωρίς ωστόσο να μπορεί προς το παρόν να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Το ενδεχόμενο εισπνοής αναθυμιάσεων παραμένει ανοιχτό, με τις απαντήσεις να αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο νεαρός άνδρας.