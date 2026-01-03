Θλίψη στη Ραφήνα: Ηλικιωμένος βρέθηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε σπίτι

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (3/1) στη Ραφήνα όταν ξέσπασε φωτιά σε μονοκατοικία στη διασταύρωση των οδών Αγίας Μαγδαληνής και Φιλικής Εταιρείας με ένα άτομο να έχει εντοπίστηκε νεκρό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του iRafina.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8:30 το πρωί με τη μονοκατοικία να τυλίγεται γρήγορα στις φλόγες ενώ στο σημείο έφτασε πρώτα όχημα της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας-Πικερμίου.

Οι περίοικοι ενημέρωσαν τους πυροσβέστες ότι μέσα στην οικία υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο με το δυσάρεστο γεγονός να επιβεβαιώνεται καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν τον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη απανθρακωμένο.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν οχήματα από Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Νέο Βουτζά, Μαραθώνα και Παλλήνη ενώ η μονοκατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

