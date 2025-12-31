Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας - Κάηκαν ολοσχερώς τρεις μηχανές

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025 στη Θεσσαλονίκη μετά από φωτιά που ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Ανάληψης.

Η φωτιά ξεκίνησε από μηχανή που ήταν σταθμευμένη στην οδό Βυζαντίου και μέσα σε λίγα λεπτά οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε δύο παρακείμενες μηχανές με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς, σύμφωνα με το typosthes.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε πυροσβέστες και έσβησαν τη φωτιά πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι φλόγες έφτασαν μέχρι τον 1ο όροφο της πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο μπαλκόνι. Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια που προκαλέσαν τη φωτιά.

