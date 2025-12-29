Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε απορρίμματα στη Μίκρα - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε όγκους απορριμμάτων στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12).

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή της Μίκρας, κοντά στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Φωτό: ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME

Σύμφωνα με το thestival.gr, στο σημείο έχουν σπεύσει 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα έχουν σπεύσει ήδη στο σημείο και επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.