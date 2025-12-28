Πάτρα: Φωτιά σε μονοκατοικία προκάλεσε σοβαρές ζημιές

Φωτιά ξέσπασε σε μονοκατοικία στην περιοχή Θέα του δήμου Πάτρας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 28 Δεκεμβρίου 2025.



Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.



Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tempo24.news, προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στην οικία.



Για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.