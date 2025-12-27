Πάτρα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο και τραυμάτισε εργαζόμενο

Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στην Πάτρα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου.

Σύμφωνα με της πληροφορίες που μεταδίδει το τοπικό μέσο tempo24.news, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε προσωρινά σταθμευμένο απορριμματοφόρο και «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος του τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο καθαριότητας.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο και η κατάσταση υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Η οδός Κορίνθου παρέμενε κλειστή, ενώ επί τόπου βρέθηκε η Τροχαία προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του ατυχήματος.