Τραγωδία στην Ελευσίνα: Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων από αναθυμιάσεις

Ένα ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του στην Ελευσίνα, με τους δύο ηλικιωμένους να έχουν χάσει τη ζωή τους πιθανότατα από αναθυμιάσεις.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, το μεσημέρι της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου 2026, το ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην κατοικία του επί της οδού Χαριλάου.



Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι ο θάνατός τους προήλθε από διαρροή γκαζιού, η οποία προκάλεσε θανάσιμες αναθυμιάσεις στον κλειστό χώρο.



Στο σημείο βρέθηκε ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας, οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες και οι πυροσβέστες επιχείρησαν στον χώρο, ενώ οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν το σημείο προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγική κατάληξη.



Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους ειδικούς να εξετάζουν αν η διαρροή προήλθε από κάποια συσκευή θέρμανσης ή άλλο μέσο.