Κρέστενα: Τραγικός θάνατος για 74χρονη - Έπεσε από σκάλα και σκοτώθηκε μαζεύοντας μανταρίνια

Τραγικό θάνατο βρήκε μια 74χρονη γυναίκα στο χωριό Καλυβάκια, στα Κρέστενα της Ηλείας, όταν πήγε να μαζέψει μανταρίνια, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία. Η άτυχη ηλικιωμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέβηκε σε υπόστεγο, τοποθετώντας και σκάλα πάνω σ’ αυτό. Υπό συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία, έπεσε και χτύπησε πολύ σοβαρά στο κεφάλι.



Βαριά τραυματισμένη και χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα από τον σύζυγό της που επέστρεψε στο σπίτι, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα ilialive.gr.



Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο που μετέφερε την 74χρονη στο νοσοκομείο Κρεστένων και από εκεί στο νοσοκομείο του Πύργου.



Η 74χρονη είχε υποστεί βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις και παρέμεινε χωρίς επικοινωνία ενώ λίγη ώρα αργότερα το μεσημέρι του Σαββάτου κατέληξε.