Τραγωδία στην Εύβοια: Βρέθηκαν νεκροί από συγγενικό τους πρόσωπο μέσα στο σπίτι

Στο θρήνο έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία στα Ψαχνά Ευβοίας όταν εντοπίστηκαν νεκροί δυο ηλικιωμένοι στο σπίτι τους την Πέμπτη (29/1).

Σύμφωνα με αποκλειστικές δημοσίευμα του evima.gr, στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί και εθελοντές πυροσβέστες των Ψαχνών, ενώ οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι είχαν παραμείνει αβοήθητοι για κάποιο διάστημα.

Όπως αναφέρεται τους ηλικιωμένους αναζητούσε συγγενικό τους πρόσωπο από το εξωτερικό, το οποίο δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί τους. Αμέσως ενημέρωσε τις αρχές και η αστυνομία, φτάνοντας στο σπίτι, τους εντόπισε νεκρούς.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου τους, ενώ οι γείτονες παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις.