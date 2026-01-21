Αχαΐα: Τραγική κατάληξη για τον αγνοούμενο 95χρονο

Τραγικό επίλογο είχαν οι έρευνες για τον αγνοούμενο 95χρονο από τον Κρίνο Δυτικής Αχαΐας, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το thebest, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τρίτης, σε λιοστάσι στην περιοχή Φράγκα, από πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙ.ΠΕ., το οποίο συμμετείχε στις έρευνες εντοπισμού του.



Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, καθώς και εθελοντές, «χτενίζοντας» αγροτικές περιοχές της ευρύτερης περιοχής.



Τελικά, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ελαιώνα, αρκετά μακριά από κατοικημένο σημείο. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σημείο έσπευσε και ιατροδικαστής.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.