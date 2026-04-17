Ηράκλειο: Θρίλερ με την εξαφάνιση 60χρονου - Χωρίς τα φάρμακά του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό ενός 60χρονου άνδρα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μυστηριωδώς το πρωί της Τετάρτης 15 Απριλίου. Ο άνδρας έφυγε από το σπίτι του στην περιοχή των Γουρνών και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε η ιστοσελίδα patris.gr, ο 60χρονος είχε μαζί του έναν φακό και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο όμως παραμένει απενεργοποιημένο, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες για τον γεωεντοπισμό του.

Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς συγγενικά του πρόσωπα ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ο αγνοούμενος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν έχει λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική του αγωγή από την ημέρα που χάθηκε.

Οι αρχές «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, ενώ οι δικοί του άνθρωποι απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, καθώς κάθε ώρα που περνά είναι καθοριστική για την ασφάλειά του.