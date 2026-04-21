Αγωνία για την εξαφάνιση 43χρονης από το Ηράκλειο: Η επικοινωνία με τον γιο της και το δικαστήριο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές, για την οποία εκδόθηκε missing alert το απόγευμα της Δευτέρας από «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Τα τρία της παιδιά ζουν ώρες αγωνίας, καθώς, όπως λένε, η μητέρα τους είναι αφοσιωμένη και ποτέ δεν θα έφευγε χωρίς να ενημερώσει, εφόσον ήταν καλά.



Την εξαφάνιση δήλωσε ο 21χρονος γιος της, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, στο Β’ Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Μύρωνα.

Το τελευταίο ίχνος

Η Ελευθερία έφυγε από το σπίτι της στις Δαφνές το πρωί της Κυριακής, λίγο μετά τις 11:00, οδηγώντας το λευκό Honda, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί. Από τις πρώτες αναζητήσεις σε κάμερες ασφαλείας, το όχημα φαίνεται να κινείται προς το Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το Cretalive, ο εντοπισμός του αυτοκινήτου θεωρείται κομβικός για τις έρευνες, καθώς θα επιτρέψει στην 3η ΕΜΑΚ Κρήτης να συνδράμει στοχευμένα.

Παρότι το κινητό της χτυπούσε κανονικά, η 43χρονη δεν απάντησε ποτέ στις αλλεπάλληλες κλήσεις των παιδιών της. Η τελευταία επιβεβαιωμένη επικοινωνία ήταν ένα μήνυμα γύρω στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής, στο οποίο ενημέρωνε τον γιο της ότι θα τον καλέσει αργότερα. Από τότε, πλήρης σιωπή.

Οι οικείοι της αναφέρουν πως η Ελευθερία «παλεύει για τη ζωή και τα παιδιά της», δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και είχε μόλις καταφέρει να τακτοποιήσει σοβαρά οικονομικά ζητήματα που την ταλαιπωρούσαν.

Δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο

Τη Δευτέρα η 43χρονη είχε προγραμματισμένο ποινικό δικαστήριο σε υπόθεση όπου ήταν παθούσα. Η απουσία της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς θεωρείται άνθρωπος που δεν παραλείπει υποχρεώσεις – κάτι που ενίσχυσε την ανησυχία συγγενών και φίλων.

Το τελευταίο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στην περιοχή του Χριστού, στον Γιούχτα, ωστόσο η κεραία καλύπτει μεγάλη ακτίνα περίπου δέκα χιλιομέτρων.

πηγή: Χαμόγελο του Παιδιού

Έρευνες με drones

Drones, αστυνομικοί της Ασφάλειας και συνεχείς έρευνες σε κάμερες ασφαλείας συνθέτουν το επιχειρησιακό σκηνικό των τελευταίων ωρών. Η έρευνα φαίνεται να εστιάζει κυρίως στην προσωπική ζωή της 43χρονης, ενώ στο χωριό επικρατεί αναστάτωση, με όλους να συμπαραστέκονται στην οικογένεια και κυρίως στα παιδιά της.

Κρίσιμο σημείο παραμένει ο εντοπισμός του λευκού Honda, το οποίο μπορεί να δώσει απαντήσεις για τα ίχνη της διαδρομής της.

Βάσει της ανακοίνωσης του «Χαμόγελου», η Ελευθερία Γιακουμάκη έχει ύψος 1,70 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρα ρούχα. Οδηγούσε ένα Honda HR-V 2001, χρώματος άσπρου, με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΜ 6356.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.