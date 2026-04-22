Εξαφάνιση Γιακουμάκη: Τα στοιχεία που «δείχνουν» τον 39χρονο - Ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια;

Πεπεισμένοι ότι η αυτοχειρία του 39χρονου πρώην συντρόφου της Ελευθερίας Γιακουμάκη έχει άμεση σχέση με την εξαφάνιση της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών από το χωριό Δάφνες εμφανίζονται σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Ηρακλείου Κρήτης.

Γι’ αυτό και το ενδιαφέρον στρέφεται στο χρονικό διάστημα από τις 11.00 το πρωί της Κυριακής έως και λίγο πριν τις 12.00 το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο η Ελευθερία Γιακουμάκη φεύγει από το σπίτι της και αφήνει ένα σημείωμα που λέει ότι δεν θα αργήσει και καταλήγει με την εμφάνιση του 39χρονου πρώην συντρόφου της σε καφενείο στους Αθανάτους, ζητώντας να του καλέσουν ένα ταξί επειδή είχε πέσει με τη μοτοσικλέτα του κι είχε χτυπήσει. Κι εδώ ξεκινάνε να ενώνονται τα σημεία του παζλ της μυστηριώδους εξαφάνισης.

Η κρίσιμη ώρα

Στις 11.02 κάμερα ασφαλείας εντοπίζει για τελευταία φορά το λευκό τζιπ της 43χρονης λίγο πριν βγει στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει της Αρχάνες με το Ηράκλειο. Νωρίς το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια των ερευνών, σε απόσταση περίπου 300μ. από το σημείο αυτό εντοπίζεται μία θήκη για φυσίγγια και όπλο καθώς επίσης κι ένα πακέτο τσιγάρα (σ.σ. η μάρκα που κάπνιζε ο 39χρονος), κοντά σε ένα εκκλησάκι.

Λίγο πριν τις 12.00 το μεσημέρι της Κυριακής, σε μία απόσταση περίπου 2χλμ. από το σημείο εκείνο, εμφανίζεται σε καφενείο στους Αθάνατους ο 39χρονος μετέπειτα αυτόχειρας. Ζητάει να του καλέσουν ένα ταξί για να τον πάει σπίτι του στο Ηράκλειο, καθώς περί τις 11.20 φαίνεται να έχει πέσει από τη μοτοσικλέτα του, να έχει σκίσει τα ρούχα του και να έχει αμυχές. Κοντά στους Αθάνατους δίνει στίγμα για τελευταία φορά και το κινητό τηλέφωνο της Ελευθερίας Γιακουμάκη, μέχρι που πιθανότατα τελειώνει η μπαταρία του.

Καταδίωξη και ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια;

Οι αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Ηρακλείου Κρήτης δεν φαίνεται να πείστηκαν απ’ τα όσα είχε καταθέσει αργά το βράδυ της Δευτέρας ο 39χρονος, ότι μετά τον χωρισμό τους δεν είχε καμία επαφή με την 43χρονη. Εκτιμούν πως τουλάχιστον την Κυριακή υπήρξε κάποια επικοινωνία με πρωτοβουλία δικιά του, είτε με μήνυμα είτε με τηλεφωνική κλήση, που έκανε την Ελευθερία Γιακουμάκη να φύγει άρον άρον από το σπίτι της χωρίς καν να πάρει την τσάντα της.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι εκτιμάται πως το πρώην ζευγάρι, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, συναντήθηκε και στη συνέχεια είτε υπήρξε κάποια καταδίωξη που είχε ως αποτέλεσμα η 43χρονη να χάσει τον έλεγχο του οχήματος της κι αυτό να πέσει κάποιο γκρεμό, είτε υπήρξε εγκληματική ενέργεια.