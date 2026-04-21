Εξαφάνιση Ελευθερίας Γιακουμάκη: Το σημείο που εντόπισαν νεκρό τον πρώην σύντροφό της

Μια εφιαλτική τροπή λαμβάνει η υπόθεση εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη από τις Δαφνές Ηρακλείου, η οποία αγνοείται από το πρωί της περασμένης Κυριακής. Οι ελπίδες για μια αίσια έκβαση δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο 40χρονος πρώην σύντροφός της βρέθηκε νεκρός, έχοντας δώσει τέλος στη ζωή του.

Ο 40χρονος, πατέρας ενός παιδιού,εντοπίστηκε από τον αδελφό του στο εξωκλήσι της Παναγίας της Καρδιώτισσας, στην περιοχή Ξερή Καρά, λίγο έξω από τον Προφήτη Ηλία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας χρησιμοποίησε κοντόκανη καραμπίνα για να αυτοπυροβοληθεί.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ιατροδικαστής και συντετριμμένοι συγγενείς, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για την περισυλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να φωτίσουν τις τελευταίες του στιγμές.

Στο «κάδρο» των ερευνών από την πρώτη στιγμή

Ο αυτόχειρας αποτελούσε το κεντρικό πρόσωπο των ερευνών της Ασφάλειας, καθώς το ζευγάρι είχε χωρίσει επεισοδιακά πριν από περίπου δύο μήνες. Οι αρχές είχαν πραγματοποιήσει έρευνα στο σπίτι του τη νύχτα της Δευτέρας, κατά την οποία ο 40χρονος είχε δώσει κατάθεση.

Δύο στοιχεία είχαν θορυβήσει ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, οι αμυχές στο πρόσωπο και η κλήση σε ταξί. Ο ίδιος τις απέδωσε σε πτώση από το μηχανάκι του, όμως οι αρχές παρέμεναν επιφυλακτικές.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το πρωί της Κυριακής λίγο μετά την εξαφάνιση της Ελευθερίας ο άνδρας κάλεσε ταξί από την περιοχή των Αθανάτων σε κατάσταση μεγάλης υπερέντασης.

Credits: neakriti

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 43χρονης

Η είδηση της αυτοκτονίας προκάλεσε σοκ και «πάγωσε» τους συγγενείς της Ελευθερίας. Ο φόβος ότι ο 40χρονος μπορεί να της έκανε κακό πριν δώσει τέλος στη ζωή του είναι πλέον διάχυτος, με τους συνειρμούς να είναι αναπόφευκτοι. Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου για την αυτοχειρία εξετάζεται επίσης με προσοχή, καθώς τίποτα στην υπόθεση-θρίλερ της Κρήτης δεν φαίνεται να είναι τυχαίο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Οι έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης μητέρας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με τις Αρχές να προσπαθούν πλέον να συνθέσουν τα κομμάτια ενός παζλ που γίνεται όλο και πιο σκοτεινό.