Φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη - Εκκενώθηκε η πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξεκίνησε από ένα διαμέρισμα στον τρίτο όροφο σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Νυμφαίου. Αμέσως κλήθηκε η Πυροσβεστική και στο σημείο έφτασαν επίγειες δυνάμεις με 6 οχήματα με 15 πυροσβέστες.

Πυροσβέστες εισήλθαν και επιχείρησαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα με τη φωτιά να τίθεται γρήγορα σε έλεγχο. Ωστόσο, προκειμένου να προστατευτούν οι υπόλοιποι ένοικοι, οι πυροσβέστες διέταξαν την εκκένωση του κτιρίου και μάλιστα ένα άτομο απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα.

Όπως έχει γίνε γνωστό, οι φλόγες προκάλεσαν υλικές ζημιές εντός της οικείας ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια κάτω από τα οποία ξέσπασε η πυρκαγιά.