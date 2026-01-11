Συναγερμός στο Κορωπί: Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου - Επί τόπου η Πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στο Κορωπί το πρωί της Κυριακής (11/1), καθώς φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκη εργοστασίου.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν επί τόπου για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 27 πυροσβέστες και 10 οχήματα, καθώς και υδροφόρες των γειτονικών ΟΤΑ, προκειμένου να συνδράμουν στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.