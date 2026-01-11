«Στάχτη» οι αποθήκες εργοστασίου στο Κορωπί - Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί νωρίς το πρωί της Κυριακής (11/1).

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7:00 σε αποθήκες με αυγά και ξυλεία. Λόγω της πυρκαγιάς προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές στο χώρο της επιχείρησης.

Στο σημείο επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Φωτό: ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ/INTIME

