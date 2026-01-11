Δήμος Αθηναίων: Σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων λόγω ψύχους

Σε κατάσταση ετοιμότητας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένονται στην πρωτεύουσα τις επόμενες ώρες. Από σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, στις 20:00 και μέχρι νεωτέρας, τίθενται σε ισχύ έκτακτα μέτρα με στόχο την προστασία των αστέγων και των ευάλωτων ομάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανοίγει η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 210 2012334), η οποία θα λειτουργεί ως θερμαινόμενος χώρος, προσφέροντας ασφαλή φιλοξενία, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας.

Παράλληλα, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα βρίσκονται στους δρόμους της πόλης σε 24ωρη βάση, διανέμοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ένδυσης και κουβέρτες. Ταυτόχρονα, θα παρέχουν ενημέρωση και υποστήριξη σε όσους χρειάζονται μεταφορά στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, για κάλυψη αναγκών όπως διανυκτέρευση και σίτιση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των μέτρων θα λειτουργεί όλο το 24ωρο το τηλεφωνικό κέντρο 210-5246515/6 (εσωτ. 0), ενώ οι πολίτες μπορούν να αποστέλλουν σχετικά αιτήματα και μέσω email στη διεύθυνση kyadastreetwork@athens.gr.

Επιπλέον, αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι μπορούν να γίνονται και στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595, με χρέωση ανάλογα με τον πάροχο.