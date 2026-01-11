Αγρότες: Στις 13.00 το ραντεβού με Μητσοτάκη την Τρίτη - Επιλέγουν εκπροσώπους τα μπλόκα

Για τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης 13 Ιανουαρίου οριστικοποιήθηκε η συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως τόνισαν οι αγρότες, μετά τη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα θέσουν εκ νέου στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης το σύνολο των αιτημάτων τους.

Παράλληλα, ξεκαθάρισαν ότι η παρουσία τους στο τραπέζι των συζητήσεων δεν συνεπάγεται και χαλάρωση των κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα μπλόκα αλλά με ανοιχτούς δρόμους.

«Κόκκινη γραμμή είναι η επιβίωση των αγροτών», υπογράμμισαν ενώ προειδοποίησαν πώς αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση τότε θα αντιδράσουν δυναμικά μετά από αυτή. Μέσα στα σενάρια κινητοποιήσεων την επόμενη ημέρα, είναι και η κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα.

Την ίδια στιγμή διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν το συλλαλητήριο που προγραμμάτιζαν για την ίδια ημέρα στην Αθήνα.

Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των μπλόκων στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Την ίδια ώρα, σήμερα Κυριακή (11/1) συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας προκειμένου να ορίσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Οι εκπρόσωποι του μπλόκου της Νίκαιας στη συνάντηση είναι ο Ρίζος Μαρούδας, ο Σωκράτης Αλειφτήρας και ο Ιορδάνης Ιωαννίδης.

Το μπλόκο Τρικάλων θα εκπροσωπήσει ο Παύλος Σπυρόπουλος.