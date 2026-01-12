Άγριο μπρα ντε φερ αγροτών - κυβέρνησης: «Ακατανόητο να μην έρθουν για διάλογο» λέει ο Χατζηδάκης

Σε σκληρό παζάρι μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης διαμορφώνεται η κατάσταση γύρω από τη συνάντηση που είχε οριστεί για αύριο, Τρίτη (13/1) μεταξύ του πρωθυπουργού και αντιπροσωπείας των μπλόκων.

Από τη μεριά της η κυβέρνηση διαμηνύει νέο κάλεσμα προς τους αγρότες να προσέλθουν στον διάλογο μέσω του Κωστή Χατζηδάκη, ενώ την ίδια ώρα στα μπλόκα της Νίκαιας Λάρισας, των Μαλγάρων και του Κάστρου Βοιωτίας καταγράφονται εισηγήσεις να μην συμμετάσχουν στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το «αγκάθι» της αντιπροσωπείας

Όπως γίνεται γνωστό, η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών παραμένει «αγκάθι» για την υλοποίηση των δύο προγραμματισμένων συναντήσεων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε συνέντευξή του στο Open, λόγω της άρνησης ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών να βρεθούν όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου, συμφωνήθηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις: μία με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και μία με εκπροσώπους άλλων μπλόκων.

Αντίθετα, από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης έγινε γνωστό ότι η αντιπροσωπεία τους θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό αύριο στις 15:00, σε συνάντηση που θα συμμετάσχουν συνολικά 16 μπλόκα και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης.

Από την πλευρά τους, οι αγροτοσυνδικαλιστές επιμένουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να δεχθεί το αίτημά τους για 25 αγρότες και 10 κτηνοτρόφους/μελισσοκόμους στη σύσκεψη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια διαίρεσης των μπλόκων και προειδοποιούν ότι ενδέχεται να μην προσέλθουν. Οι σχετικές εισηγήσεις θα συζητηθούν στις συνελεύσεις το απόγευμα.

«Η κυβέρνηση θέλει να διευκολύνει τον διάλογο» - Τι δήλωσε ο Χατζηδάκης

«Στα 27 αιτήματα των μπλόκων είχαμε απαντήσει θετικά στα 20 εξ αρχής. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους αγροτοσυνδικαλιστές που είναι στα μπλόκα από τις 12 Δεκεμβρίου να προσέλθουν σε διάλογο (…) Ο πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει μια ενιαία αντιπροσωπεία. Ειπώθηκε από τους εκπροσώπους των μπλόκων ότι δεν θα ήθελαν να έρθουν μαζί στην αίθουσα και η κυβέρνηση δέχτηκε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις, μία με τους εκπροσώπους της πανελλαδικής και μία άλλη με τα υπόλοιπα μπλόκα», ανέφερε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης.

Σχολιάζοντας το επιχείρημα των αγροτοσυνδικαλιστών είπε πως «αν θέλαμε να τους διασπάσουμε δεν θα δεχόμασταν να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, θα τους λέγαμε μία, θα την απέρριπταν και θα τους κατηγορούσαμε για κακοπιστία».

Συνεχίζοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε: «Η κυβέρνηση από την αρχή έχει μια μετριοπαθή στάση. Με καλή πίστη και κοινή λογική ο διάλογος θα γίνει. Να μην έχουμε όλοι μας μια στάση που να ξεπερνάει τα όρια (…) Η κυβέρνηση με τη στάση της θέλει να διευκολύνει τον διάλογο, να το ξανασκεφτούν οι αγροτοσυνδικαλιστές».

Κλείνοντας, τόνισε χαρακτηριστικά πως «θα είναι τελείως ακατανόητο για όλους τους Έλληνες πολίτες, οι αγρότες να μην έρθουν στον διάλογο. Έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να θέσουν τα αιτήματά τους (…) Όλοι πρέπει να έρθουν στον διάλογο (…) Να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να αρνείσαι να μην πηγαίνεις, δεν έχει προηγούμενο ούτε στην Ελλάδα», υπογράμμισε.