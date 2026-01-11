Δύο συναντήσεις αγροτών με τον πρωθυπουργό – «Αγκάθι» η κοινή εκπροσώπηση των μπλόκων

Σε δύο ξεχωριστές συναντήσεις την προσεχή Τρίτη (13/11) αναμένεται να πραγματοποιηθεί τελικά ο διάλογος των αγροτών με την κυβέρνηση, καθώς δεν κατέστη δυνατή η συμφωνία των εκπροσώπων των διαφορετικών μπλόκων σε κοινή εκπροσώπηση.



Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η αρχική πρόθεση ήταν να υπάρξει μία ενιαία συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Ωστόσο, λόγω των διαφορών που καταγράφονται μεταξύ των μπλόκων, η κυβέρνηση αποδέχθηκε, καλή τη πίστει, τη διεξαγωγή δύο χωριστών συναντήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμετοχή όλων.



Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να καταθέσουν δύο λίστες εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, οι οποίες θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Οι ακριβείς ώρες και οι λεπτομέρειες των συναντήσεων αναμένεται να οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα, οπότε και θα γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κρίσιμη επαφή των αγροτών με τον πρωθυπουργό.