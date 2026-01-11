Με δύο επιτροπές οι αγρότες στο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό – Που παραμένουν τα μπλόκα

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους αγροτών, κτηνοτρόφων και παραγωγών του πρωτογενούς τομέα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 13 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Μέχρι τότε, οι κινητοποιήσεις παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη και τα τρακτέρ εξακολουθούν να βρίσκονται στα μπλόκα.

«Διάλογος ναι, αναστολή όχι»

Κατά τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας, οι αγρότες αποφάσισαν να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις δεν παγώνουν. Τα τρακτέρ παραμένουν στους δρόμους έως τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ενώ αμέσως μετά θα συγκληθούν νέες συνελεύσεις για να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα και να κριθεί αν θα υπάρξει συνέχιση ή κλιμάκωση των δράσεων.



Παράλληλα, απορρίφθηκε η πρόταση για συλλαλητήριο στην Αθήνα, με το σκεπτικό ότι στη δεδομένη συγκυρία δεν θα προσέφερε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα.

Διπλή αντιπροσωπεία στο τραπέζι

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σύνθεση της αντιπροσωπείας που θα μεταβεί στο Μαξίμου. Όπως αποφασίστηκε, στη συνάντηση θα συμμετάσχουν δύο επιτροπές: μία 25μελής για τα αγροτικά ζητήματα και μία 10μελής για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων. Στόχος της διπλής εκπροσώπησης είναι να τεθούν αναλυτικά και ξεχωριστά τα προβλήματα των κλάδων που, όπως υποστηρίζεται, έμειναν εκτός των κυβερνητικών εξειδικεύσεων της περασμένης Τετάρτης.



Η πρόταση έχει ήδη διαβιβαστεί στο Μαξίμου και αναμένεται η επίσημη απάντηση, ενώ εντός της Κυριακής οριστικοποιούνται και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις επιτροπές.

«Ζήτημα επιβίωσης»

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, η πανελλαδική σύσκεψη αποφάσισε να τεθούν «επί τάπητος τα οξυμένα και δίκαια προβλήματα επιβίωσης» του πρωτογενούς τομέα. Υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες «δεν ικανοποιούν κανέναν» και ότι, αντί να δίνουν λύσεις, «ανοίγουν τον δρόμο για ταχύτερο ξεκλήρισμα» αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.



Ζήτησε, μάλιστα, η συνάντηση να διεξαχθεί με πλήρη διαφάνεια, με δημοσιοποίηση και τήρηση πρακτικών, ώστε –όπως είπε– να γνωρίζουν όλοι τι ειπώθηκε και από ποια πλευρά.

Στο τραπέζι και η συμφωνία ΕΕ – Mercosur

Ψηλά στην ατζέντα των διεκδικήσεων μπαίνει πλέον και η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur, την οποία οι αγρότες θεωρούν κομβικής σημασίας, καθώς –όπως επισημαίνουν– αλλάζει τους όρους ανταγωνισμού και επηρεάζει άμεσα το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Η εικόνα στα μπλόκα

Η εικόνα στους δρόμους παραμένει μικτή. Στο Κάστρο Βοιωτίας άνοιξαν οι παρακαμπτήριες οδοί, με την εθνική να παραμένει κλειστή για 48 ώρες και τα τρακτέρ παρατεταγμένα στην άκρη. Στα Μάλγαρα η κυκλοφορία διεξάγεται μερικώς, ενώ σε Νίκαια και Θήβα τα μπλόκα παραμένουν ενεργά. Αντίθετα, το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και ακόμη 17 μπλόκα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής.



Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να επιστρέψουν στα μπλόκα μετά τη συνάντηση της Τρίτης και προειδοποιούν ότι, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις και «ανάσες» για το μέλλον του επαγγέλματος, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση. Όπως τονίζουν, πρόκειται ήδη για το μεγαλύτερο σε διάρκεια μπλόκο που έχει στηθεί ποτέ στη χώρα – ένδειξη, όπως λένε, τόσο του βάθους των προβλημάτων όσο και της αποφασιστικότητάς τους να διεκδικήσουν λύσεις.