Αγρότες: «Ναι» στον διάλογο με τον πρωθυπουργό - Δεν θα κάνουν συλλαλητήριο στην Αθήνα

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με τη συμμετοχή αγροτών από όλη τη χώρα στη στη Νίκαια Λάρισας, σε κλίμα έντονης δυσαρέσκειας μετά και την ψήφιση της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur από την ελληνική κυβέρνηση.

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε ο καθορισμός της αντιπροσωπείας που θα λάβει μέρος στον προγραμματισμένο διάλογο με την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Στη συνάντηση αναμένεται να τεθούν τόσο τα έξι κυβερνητικά μέτρα όσο και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων.

Παράλληλα, συζητήθηκε εκτενώς το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συλλαλητηρίου στην Αθήνα την ώρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, πρόταση που τελικά απορρίφθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αγρότες, μετά την ολοκλήρωση του διαλόγου δεν αποκλείεται να υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η συμφωνία με τη Mercosur αλλάζει τα δεδομένα

Λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, παραγωγοί εξέφρασαν ανοιχτά την απογοήτευσή τους για τη στάση της κυβέρνησης και ειδικά για τη συμφωνία με τη Mercosur, σημειώνοντας ότι αυτή επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα. Όπως ανέφερε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου των Μαλγάρων, η οργή στον αγροτικό κόσμο είναι έντονη, με τον διάλογο να τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση, καθώς, όπως σημείωσε, έχουν παραβιαστεί βασικές «κόκκινες γραμμές» των αγροτών.

Οι εκπρόσωποι των μπλόκων οριστικοποίησαν την ατζέντα των διεκδικήσεών τους, με τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur να τίθεται στην κορυφή των αιτημάτων που θα παρουσιαστούν στον πρωθυπουργό.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε ότι οι αγρότες θα μεταβούν στην Αθήνα την Τρίτη με στόχο να διεκδικήσουν αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης και επιβίωσης, ενώ εκπρόσωποι των μπλόκων τόνισαν τη σημασία της ενότητας του αγροτικού κινήματος.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει τον δρόμο του διαλόγου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μέσα από τη συζήτηση μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.